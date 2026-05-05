इंदौर एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की फ्लाइट से सामान चोरी, टूटा मिला बैग का ताला, केस दर्ज
Indore Airport News: मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की फ्लाइट से सामान चोरी होने की घटना सामने आई है. व्यापारी के सूटकेस से घड़ी-परफ्यूम गायब मिले हैं. मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.
इंदौर एयरपोर्ट पर लगेज से छेड़छाड़ और सामान चोरी का मामला सामने आया है. मुंबई से फ्लाइट लेकर इंदौर पहुंचे एक व्यापारी के बैग का ताला टूटा मिला और अंदर रखा कीमती सामान गायब था. मामले में एरोड्रम थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
व्यापारी के सूटकेस से घड़ी-परफ्यूम और अन्य जरूरी सामान गायब मिलने से हड़कंप मच गया. व्यापारी ने तुरंत घटना का वीडियो बनाकर स्टाफ से पूछताछ की. मामले की शिकायत तुरंत इंदौर पुलिस को दी गई है. पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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मुंबई से फ्लाइट लेकर इंदौर पहुंचा था व्यापारी
शिकायतकर्ता फर्नीचर व्यापारी हिमांशु गुप्ता (निवासी श्रीनाथ रेजीडेंसी) के अनुसार वे 2 मई को मुंबई से एअर इंडिया की फ्लाइट AI2591 से इंदौर पहुंचे थे. उन्होंने सुबह 4 बजे अपने दो बैग चैकिंग काउंटर पर दिए थे. फ्लाइट 7 बजकर 25 मिनट की थी. इसके बाद इंदौर आकर जब उन्होंने एयरपोर्ट पर बैगेज बेल्ट नंबर-2 से अपना सामान लिया, तो बड़े सूटकेस का ताला टूटा था और चेन खुली हुई मिली.
एरोड्रम पुलिस से की व्यापारी ने शिकायत
फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत एरोड्रम पुलिस से की थी, जहां पुलिस ने चोरी की FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने एयरलाइन स्टाफ से भी घटना को लेकर जानकारी मांगी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. हिमांशु ने एअर इंडिया को मेल करने के साथ ट्वीट भी किया है.
यात्री द्वारा अपने सामान चोरी होने की पूरी घटना एयरलाइन के साथ साझा की है. साथ ही उसने अपने कीमती सामान की जल्द से जल्द बरामदगी की मांग की है. एयरपोर्ट ऑथिरिटी द्वारा मामले पर संज्ञान लियादा रहा है. साथ ही इसकी जांच शुरू कर दी गई है. बहरहाल इंदौर एयरपोर्ट से एक यात्री का छोटा सा सामान भी चोरी होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है.
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Source: IOCL