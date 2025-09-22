मध्य प्रदेश के बड़वानी में तेंदुए का आतंक, 8 साल की बच्ची को खेत में मां के सामने मार डाला

मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के एक गांव में रविवार को एक तेंदुए ने आठ साल की एक बच्ची को उसकी मां के सामने खेत में मार डाला. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 37 किलोमीटर दूर राजपुर उपमंडल के तहत किरता फलिया गांव में हुई.

अधिकारी ने कहा कि तेंदुए के लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद उसकी मां और खेत में काम करने वाले अन्य मजदूरों ने शोर मचाया और उसका पीछा किया. उन्होंने बताया कि बाद में जानवर गंभीर रूप से घायल लड़की को छोड़कर जंगल में भाग गया.

तेंदुए ने बच्ची की गर्दन पर दोनों तरफ से हमला किया

ग्रामीणों ने बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. हालांकि वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र रोमडे के अनुसार, उन्होंने बताया कि तेंदुए ने बच्ची की गर्दन पर दोनों तरफ से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई.

प्रभागीय वन अधिकारी आशीष बंसोड़ के अनुसार, इलाके में पिंजरा और ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वन विभाग की गश्ती टीमों को भी चौबीसों घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

35 दिनों में क्षेत्र में तेंदुए का तीसरा हमला

वन अधिकारी ने कहा कि उन्होंने तेंदुए का पता लगा लिया है और उसे गिरफ्त में लेने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने कहा कि इसने हाल में एक बकरी को मार डाला था. तेंदुए के हमले में यह दूसरी मौत है और विगत 35 दिनों में क्षेत्र में तेंदुए का तीसरा हमला है.

बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक रहस्यमयी जंगली जानवर के हमले से 6 लोगों की मौत और 17 लोग घायल होने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. यह हमला लिंबाई गांव और उसके आसपास के इलाकों में हुआ था, जब गर्मी के कारण लोग अपने घरों के बाहर सो रहे थे.