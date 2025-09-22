'जब अयोध्या में रामलला मुस्कुरा रहे हैं, तो कृष्ण क्यों नहीं', CM मोहन यादव का बड़ा बयान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार (21 सितंबर) को वृंदावन में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने यहां कहा कि जब अयोध्या में भगवान राम अपने मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं, अगर भगवान कृष्ण भी मुस्कुराएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है. मोहन यादव का यह बयान मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संदर्भ से जोड़कर देखा जा रहा है.

सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश शर्मा द्वारा आयोजित ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की सफलता और शहीदों की स्मृति में केशव धाम, वृंदावन में हो रही भागवत कथा के समापन समारोह में शामिल हुए.

यहां उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा, ''हमने अयोध्या में रामलला को मुस्कुराते हुए देखा है. यह बदलता युग है. जब राम लला मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या गलत है, कृष्ण कन्हैया भी मुस्कुराएं.”

'कान और आंखें ठीक कर लो'- मोहन यादव

मोहन यादव ने अपने भाषण में बिना नाम लिए विरोधियों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "ध्वनि चारों दिशाओं से आ रही है. जो बहरे हैं, वे अपने कान ठीक कर लें और जिनकी आंखों में समस्या है, वे साफ देख लें. हम ज़्यादा दूर नहीं हैं."

बता दें मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है. हिंदू पक्ष मस्जिद को हटाकर जमीन पर अधिकार की मांग कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष 1968 के समझौते और उपासना स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देकर मस्जिद की वैधता पर जोर दे रहा है.

हालांकि मोहन यादव ने अपने भाषण में सीधे तौर पर इस विवाद का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनकी मुस्कुराते कृष्ण की बात को इसी संदर्भ में जोड़ा जा रहा है.

राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है. भाजपा नेताओं के बयानों को देख लगता हैं कि पार्टी इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है. मोहन यादव का बयान भी इसी सियासी और धार्मिक पृष्ठभूमि में अहम माना जा रहा है.