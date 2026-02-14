15 साल पुराने बदले के लिए बना चोर! खंडवा में सिर्फ पुलिसकर्मियों के घरों में चोरी करता था युवक

MP News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए एक संदिग्ध चोर को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिसकर्मियों के घरों में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था. अलीराजपुर जिले के दीपेश नाम के इस व्यक्ति को 20 जनवरी को खंडवा पुलिस लाइंस में हुई चोरी की जांच के दौरान हिरासत में लिया गया. अधिकारियों के अनुसार, कांस्टेबल करणपाल सिंह और सुरेश खाते के घरों में रात के समय सेंधमारी हुई और कई लाख रुपये के गहने और नकदी चोरी हो गई.

जांच में पुलिस को सफलता पुलिस लाइंस से मिले सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिली. अधिकारियों ने बताया कि 30,000 रुपये नकद और कुछ गहने बरामद किए गए हैं. संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिलों में तलाशी अभियान चलाया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी अक्सर अपना ठिकाना बदलता रहता था और बुरहानपुर की ओर जा रहा था.

आरोपी की गिरफ्तारी और प्रयास

पुलिस द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किए जाने पर आरोपी ने कथित तौर पर छत से कूदकर भागने की कोशिश की, जिससे उसके हाथ और पैर में चोटें आईं. उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया और बाद में खंडवा की अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

खंडवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर ने इसे बड़ी सफलता बताया और कहा कि पूछताछ के आधार पर अन्य घटनाओं और फरार साथियों का पता लगाया जाएगा. जांचकर्ताओं का दावा है कि आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने केवल पुलिसकर्मियों के घरों को निशाना बनाया था, जिसका कारण लगभग 15 साल पहले अलीराजपुर में हुई पिटाई थी.

चोरी की रणनीति और फरार साथी

स्टेशन हाउस ऑफिसर प्रवीण आर्य ने बताया कि आरोपी चोरी से पहले पुलिस लाइन के पास सड़क विक्रेता बनकर इलाके का निरीक्षण करता था. पुलिस ने दावा किया कि रमेश और भूरालिया नामक दो कथित साथी अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है. इस गिरफ्तारी से खंडवा पुलिस को अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में आसानी होगी.