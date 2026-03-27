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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP: CM मोहन ने उज्जैन में नए घाटों-पुल का किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर सरकार का ध्यान

MP: CM मोहन ने उज्जैन में नए घाटों-पुल का किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर सरकार का ध्यान

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर निर्माणाधीन घाटों और पुल का निरीक्षण किया. साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 10:41 AM (IST)
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर निर्माणधीन घाटों का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कमी नहीं रखी जायें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री अंगारेश्वर और श्री सिद्धवट के मध्य क्षिप्रा नदी पर बन रहे नए घाटों का अवलोकन भी किया. ये घाट आगामी सिंहस्थ महापर्व-2028 को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के स्नान और अन्य सुविधाओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं. घाटों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवनिर्मित घाटों के लगभग 200 मीटर क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए वस्त्र बदलने की व्यवस्था और सुविधाजनक स्थानों पर टॉयलेट बनाए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रमुख घाटों पर लगभग 200 मीटर की दूरी पर सुविधा घर विकसित करने के निर्देश भी दिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक घाट व्यवस्था

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घाटों के आसपास श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए लगभग 500 मीटर की दूरी पर सीढ़ियां या अन्य पहुंच मार्ग सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए, जिससे मुख्य घाटों तक पहुंचना आसान हो सके. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री सिद्धवट और श्री अंगारेश्वर मंदिर के बीच निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया.

पुल और घाटों की सुविधाओं का होगा विकास

अधिकारियों ने बताया कि पुल के निर्माण से दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन सुगम होगा और श्रद्धालुओं को एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध होगा. घाटों पर स्नान के लिए लगभग 5 मीटर चौड़ा घाट तैयार किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं के आने-जाने के साथ बैठने की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घाटों पर श्रद्धालुओं के बैठने सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित करने के निर्देश दिए.

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Published at : 27 Mar 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Mohan Yadav News MADHYA PRADESH NEWS
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