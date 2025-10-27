एमपी के गुना में BJP नेता पर आरोप, थार से किसान को कुचला, बचाने आई बेटियों के कपड़े फाड़े
Guna News: मध्य प्रदेश के गुना में एक बीजेपी नेता पर किसान और उसकी बेटियों पर बर्बरता का आरोप है. किसान को थार से कुचला गया, बेटियों के कपड़े फाड़े गए. किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई.
मध्य प्रदेश के गुना से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है. गुना के फतेहगढ़ थाना इलाके में एक बीजेपी नेता पर किसान और उसकी बेटियों से बर्बरता का आरोप लगा है. दावा है कि बीजेपी नेता ने किसान को थार से कुचला. उस व्यक्ति को जब उसकी बेटियां बचाने आईं, तो उनके कपड़े भी फाड़ दिए.
मामला गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरगांव का है, जहां बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं. यहां एक किसान परिवार के साथ खेत पर जा रहा था, जब दबंगों ने उसपर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इतना ही नहीं, उसे थार गाड़ी से चार से पांच बार कुचला गया.
किसान को बार-बार कुचल कर अधमरा छोड़ दिया
ज्योतिरादित्य सिंधिया के सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में रविवार (26 अक्टूबर) को दोपहर में दो पक्षों में झगड़ा हो गया. दबंगों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए खेत पर जा रहे किसान परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इसके बाद किसान को थार से बार-बार कुचला और उसे अधमरा छोड़कर फरार हो गए.
WATCH | बीजेपी नेता का 'थार कांड'... किसान को कुचला!@romanaisarkhan | https://t.co/smwhXURgtc#BJP #MadhyPradesh #CrimeNews pic.twitter.com/fd6orhi7cI— ABP News (@ABPNews) October 27, 2025
बीजेपी नेता महेंद्र नागर पर आरोप
वहीं, किसान को बचाने परिवार की महिलाएं और बच्चियां पहुंची थीं, उनके साथ भी बर्बरता की गई. आरोप है कि लड़कियों के कपड़े फाड़े गए. घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई. इस वारदात का आरोप बीजेपी नेता महेंद्र नागर पर लगा है.
पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि इस हमले में चार लोग घायल हुए हैं. इसमें महिलाओं को भी चोट आई है, जो किसान की बेटियां हैं. वारदात में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है. जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी.
नेता महेंद्र पर लड़कियों से बर्बरता का आरोप
किसान परिवार के एक सदस्य राम बाबू नागर ने जानकारी दी है कि किसान और उसके परिवार पर करीब 10-15 लोगों ने जानलेवा हमला किया. उनके हाथ में फरसा और गंडासी थे, जिनसे वार किया गया. किसान रामस्वरूप को लहूलुहान कर दिया गया. उसके मामा और उनकी पत्नी पर भी हमला किया गया. रामस्वरूप की लड़कियां उसे बचाने आईं तो महेंद्र नाम के नेता ने उनको भी मारा और उनकी छाती पर बैठ गया. महेंद्र ने हाथापाई कर के लड़कियों को कपड़े भी फाड़े थे.
