मध्यप्रदेश के धार जिले में धरमपुरी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर पर उनके ही गांव में कुछ लोगों द्वारा पत्थरों से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस घटना में विधायक के सिर में चोट भी आई है.

विधायक पर पड़ोसियों ने किया पत्थरों से हमला

पुलिस ने बताया कि धार मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर सिरसोदिया गांव में विधायक ठाकुर अपने घर के समीप खेत पर चल रहे काम देखने गए थे. इसी दौरान पड़ोसियों ने उन पर पत्थरों से हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर धामनोद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विधायक को धामनोद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

धामनोद थाने के उप निरीक्षक नारायण कटारे ने बताया कि विधायक की सिरसोदिया गांव में जमीन है, जहां काम चल रहा था. जब विधायक उस खेत में चल रहे काम को देखने गए, उसी समय पड़ोसियों ने पत्थरों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया. जिसके बाद विधायक ने इस घटना की शिकायत धामनोद थाने में की और अब प्रारंभिक जांच शुरू भी कर दी गई है.

हमलावरों को शक्ल से पहचान सकता हूं- विधायक कालूसिंह ठाकुर

धामनोद थाने के उप निरीक्षक नारायण कटारे के अनुसार, इस मामले में प्रिन्स उर्फ पिंटू, गेंदाबाई और रंजु गिरवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है. घटना के संबंध में विधायक कालूसिंह ठाकुर ने कहा कि वह अपने घर के पास खेत पर खड़े थे, तभी दो-तीन लोग आए और उन पर पत्थरों से हमला कर दिया, जिनमें एक-दो महिलाएं भी शामिल थीं.

उन्होंने बताया कि हमलावरों को वह शक्ल से पहचान सकते हैं, लेकिन नाम नहीं जानते. विधायक ने यह भी कहा है कि पहले भी उन पर गोली चलने की घटना हो चुकी है, हालांकि उनकी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है.