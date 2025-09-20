हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने दी 162 करोड़ की सौगात, विकास से विंध्य क्षेत्र की बदलेंगे तकदीर

मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने दी 162 करोड़ की सौगात, विकास से विंध्य क्षेत्र की बदलेंगे तकदीर

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने त्योंथर में 162 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. उन्होंने नए औद्योगिक क्षेत्र, बायोगैस प्लांट, ITI रिवर कॉरिडोर व स्वास्थ्य-शिक्षा सुविधाओं की घोषणा की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 Sep 2025 02:38 PM (IST)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में विकास यज्ञ चल रहा है. विकास का यह कारवां अब रूकेगा नहीं, बल्कि और तेजी से यूं ही चलता रहेगा. विंध्य के विकास में सरकार कोई कसर नहीं रखेगी और हम सब मिलकर विकास परियोजनाओं के जरिए इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे.

उन्होंने विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए त्योंथर में 400 एकड़ उपलब्ध भूमि पर नया औद्योगिक प्रक्षेत्र बनाने, त्योंथर के सिविल अस्पताल को 50 बेड से बढ़ाकर 100 बेडेड करने, त्योंथर में आईटीआई का निर्माण और तमस नदी के तट पर रिवर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की. 

मुख्यमंत्री ने बायोगैस प्लांट भूमिपूजन किया

मुख्यमंत्री ने निवेशक फर्म IOC GPS रिन्युएबल प्रायवेट लिमिटेड से करीब 125 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किए जाने वाले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भूमिपूजन भी किया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधी सड़क दुर्घटना में मृत सुश्री लीना वर्मा के परिजन को सरकार की ओर से 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की.

उन्होंने शुक्रवार को रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा के चाकघाट कृषि उपज मंडी में आयोजित 'विंध्य विकास संकल्प' सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने दीप प्रज्ज्वलन एवं कन्या पूजन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया. साथ हीं, भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्व. श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

प्रदेश में औद्योगिक विकास की गतिविधियां तेजी से जारी - मोहन यादव 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विंध्य क्षेत्र न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश को रोशन करने में अग्रणी है. इस क्षेत्र ने विद्युत उत्पादन, सोलर पॉवर प्रोडक्शन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. ऊर्जा उत्पादन में धनी यह क्षेत्र सच्चे अर्थों में देश की ऊर्जा धानी बनने की ओर अग्रसर है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास की गतिविधियां तेजी से जारी हैं. बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए त्योंथर को भी उद्योगों की सौगात मिल रही है. आज त्योंथर में 162 करोड़ रूपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ है. उन्होंने तीन उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिये भूमि आवंटन पत्र प्रदान किये.

हर वर्ग के कल्याण का बखूबी ध्यान रखा जा रहा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करते हुए विद्यार्थी बच्चों को यूनिफार्म, किताबें, साइकिल, लैपटॉप और स्कूटी सहित स्कॉलरशिप भी दे रही है. डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण का बखूबी ध्यान रखा जा रहा है.

उन्होंने कहा है कि शेरों का बल, बीरबल की बुद्धि और विंध्य की वाणी हम सभी ने तुलसीदास जी के माध्यम से सुनी है. यहां इन्वेस्टर श्री विनोद अग्रवाल भी आए हैं. ये 125 करोड़ लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं. ये किसानों से पराली भी खरीदेंगे. अब किसानों को उनकी खेत में फसल अपशिष्ट (कचरा) से भी आय बढ़ेगी. 

लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर 1500 रुपए दिए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े गणराज्य के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है. वे ग्लोबल लीडर हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश के जनजातीय अंचल धार में मनाया.

उन्होंने कहा कि यहां कपास उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कपास से कपड़ा बनाने के लिए देश के सबसे बड़े पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन किया. राज्य सरकार महिलाओं और युवाओं को विंध्य की धरती पर ही रोजगार दिलाएगी, अब उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार ने लाड़ली बहनों को रक्षाबंधन पर 1500 रुपए दिए.

किसानों को हर साल 12 हजार रूपए

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली दीपावली के बाद भाईदूज से हर माह 1500 रुपए देंगे. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए उन्हें भी सहायता राशि दे रही है. पीएम किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार भी राशि मिलाकर किसानों को हर साल 12 हजार रूपए दे रही है.

उन्होंने कहा कि यह किसानों के आर्थिक स्वावलंबन में एक बड़ी सौगात है. राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए "एक बगिया मां के नाम" योजना शुरू की है. स्व-सहायता समूह की महिलाओं को बगिया विकसित करने के लिए प्रति हितग्राही 3 लाख रुपए की सहायता राशि देगी.

राहवीर योजना और एयर एंबुलेंस की शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है. दूध उत्पादन में प्रदेश को नंबर वन राज्य बनाना है. डॉ. अंबेडकर कामधेनु योजना में 25 गायें खरीदने पर हमारी सरकार पशुपालक को 10 लाख रुपए का अनुदान देगी.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क हादसों के घायलों की सहायता के लिए राहवीर योजना और एयर एंबुलेंस की शुरुआत की है. यह सरकार की संवेदनशीलता है. प्रदेश में बड़ी संख्या में सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना की जा रही है.

प्रदेश के हर नगर में गीता भवन भी बनाने जा रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट सहित प्रदेश के जिस स्थान पर भगवान श्रीराम के चरण पड़े, उन्हें राम वन गमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है. भगवान श्रीकृष्ण की लीला स्थलों पर तीर्थ बनाने के साथ हम प्रदेश के हर नगर में गीता भवन भी बनाने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सम्मेलन में आईं माताओं-बहनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया.

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने त्योंथर को 162 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों की सौगात दी है. इसमें 28 करोड़ की लागत का चिल्लावाला पुल का निर्माण भी शामिल है. यहां छोटे-बड़े नदी-नालों सबमें 39 से अधिक पुल बने हैं. नए बायोगैस प्लांट से किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी.

त्योंथर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र के विकास को नए पंख लग जाएंगे - सिद्धार्थ तिवारी 

विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए दिन-रात एक कर रोजाना नई सौगातें दे रहे हैं. त्योंथर को कई नए पुल सहित तीन सांदीपनि विद्यालय भी दिए हैं. त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में गांव हो या शहर, सभी जगह सड़कों का जाल बिछ रहा है.

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की 2 नगर पालिकाओं को विकास कार्यों के लिए 2-2 करोड़ की अतिरिक्त मदद मुख्यमंत्री ने दी है. मुख्यमंत्री ने एक युगपुरूष की तरह त्योंथर को औद्योगिक विकास की सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने रीवा में हुई रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के 11 महीने के अंदर ही विंध्य क्षेत्र का पहला प्लांट त्योंथर में लगाने जा रहा है. त्योंथर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्षेत्र के विकास को नए पंख लग जाएंगे.

Published at : 20 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
MP News MOHAN YADAV
