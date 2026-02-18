मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज 18 फरवरी को राज्य का 2026-27 का बजट पेश करने वाले हैं. यह बजट मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा और इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है. माना जा रहा है कि इस बजट में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर उठाए गए कदम की झलक देखने को मिल सकती है.

भोपाल में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने निवास पर पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता को समर्पित है, जनता का बजट है और जनता के लिए है. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन से प्रेरित बताया.

चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होगा बजट- वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट चार प्रमुख स्तंभों- महिला, युवा, गरीब और किसान- पर केंद्रित रहेगा. शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य प्रमुख विभागों में जरूरत के अनुसार निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के विज़न को दिखाता है, जिसमें मध्य प्रदेश एक डेवलप्ड राज्य बनने में अहम रोल निभाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता है, वहां विशेष ध्यान दिया जाएगा.

आम जनता से सुझाव मांगे गए थे- वित्त मंत्री

मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रेस वार्ता में देवड़ा ने कहा, "आज, मध्य प्रदेश में BJP सरकार और उसके विजनरी चीफ मिनिस्टर डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में, 2026-27 का बजट मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाएगा. मैं मुख्यमंत्री और राज्य के लोगों को बधाई देता हूं. यह एक इनक्लूसिव, पीपल-सेंट्रिक बजट होगा- लोगों द्वारा और लोगों के लिए." एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "जैसा कि पहले बताया गया है, मध्य प्रदेश में BJP सरकार पब्लिक पार्टिसिपेशन से बना बजट पेश करती है. बजट को फाइनल करने से पहले, आम जनता से सुझाव मांगे गए थे, और बड़ी संख्या में कीमती इनपुट मिले थे."