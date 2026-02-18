MP Budget 2026 Live: आज पेश होगा मध्य प्रदेश का बजट, वित्त मंत्री ने जगदीश देवड़ा बताया- 4 स्तंभों पर रहेगा सबसे बड़ा फोकस
Madhya Pradesh Budget 2026 Live: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज 2026-27 का राज्य बजट पेश करेंगे. यह मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट है, जिस पर प्रदेशभर की निगाहें टिकी हैं.
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आज 18 फरवरी को राज्य का 2026-27 का बजट पेश करने वाले हैं. यह बजट मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट होगा और इस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है. माना जा रहा है कि इस बजट में आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर उठाए गए कदम की झलक देखने को मिल सकती है.
भोपाल में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने निवास पर पूजा-अर्चना की. उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता को समर्पित है, जनता का बजट है और जनता के लिए है. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन से प्रेरित बताया.
चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित होगा बजट- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट चार प्रमुख स्तंभों- महिला, युवा, गरीब और किसान- पर केंद्रित रहेगा. शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य प्रमुख विभागों में जरूरत के अनुसार निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विज़न को दिखाता है, जिसमें मध्य प्रदेश एक डेवलप्ड राज्य बनने में अहम रोल निभाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन क्षेत्रों में अधिक आवश्यकता है, वहां विशेष ध्यान दिया जाएगा.
आम जनता से सुझाव मांगे गए थे- वित्त मंत्री
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रेस वार्ता में देवड़ा ने कहा, "आज, मध्य प्रदेश में BJP सरकार और उसके विजनरी चीफ मिनिस्टर डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में, 2026-27 का बजट मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया जाएगा. मैं मुख्यमंत्री और राज्य के लोगों को बधाई देता हूं. यह एक इनक्लूसिव, पीपल-सेंट्रिक बजट होगा- लोगों द्वारा और लोगों के लिए." एएनआई के अनुसार, उन्होंने कहा, "जैसा कि पहले बताया गया है, मध्य प्रदेश में BJP सरकार पब्लिक पार्टिसिपेशन से बना बजट पेश करती है. बजट को फाइनल करने से पहले, आम जनता से सुझाव मांगे गए थे, और बड़ी संख्या में कीमती इनपुट मिले थे."
MP Budget 2026 Live: बजट पेश होने से पहले ही कांग्रेस ने 'बेकार' करार दिया
मध्य प्रदेश का बजट आज पेश किया जाएगा. कांग्रेस विधायक महेश परमार का कहना है, "आज जो बजट पेश किया जा रहा है, वह पूरी तरह से बेकार है. इसमें जनता से जुड़ा कुछ भी नहीं है, न ही जनहित में कुछ है, न किसानों के लिए, न युवाओं के लिए, न मध्य प्रदेश के विकास के लिए, न शिक्षा के लिए, न स्वास्थ्य सेवा के लिए. इस पूरे बजट में सिर्फ निराशा ही झलकती है. हम इस बजट का विरोध करते हैं."
MP Budget 2026 Live: पीएम मोदी ने की चार स्तंभों की पहचान- जगदीश देवड़ा
मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “आज मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार और उसके दूरदर्शी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा. मैं मुख्यमंत्री और राज्य की जनता को हार्दिक बधाई देता हूं. यह एक समावेशी, जन-केंद्रित बजट होगा - जनता द्वारा और जनता के लिए. प्रधानमंत्री ने चार प्रमुख स्तंभों की पहचान की है: महिलाएं, युवा, किसान और गरीब को केंद्र में रखते हुए, 2026-27 का बजट पूरी तरह से इन पर केंद्रित होगा. जैसा कि पहले कहा गया है, मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार जनभागीदारी से तैयार किया गया बजट पेश करती है. बजट को अंतिम रूप देने से पहले, आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए थे, और बड़ी संख्या में बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए.”
