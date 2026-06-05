'अन्नामलाई को मैं क्यों शुभकामना दूं...' तमिलनाडु BJP के पू्र्व चीफ पर दिग्विजय सिंह का बयान

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अन्नामलाई के इस्तीफे परटिप्पणी की है. भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष रहे अन्नामलाई ने 5 जून, शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया. वह नई पार्टी बनाएंगे. इस संदर्भ में यह पूछे जाने पर कि अन्ना मलाई अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है. आपको लगता है कि मुखौटा भारतीय जनता पार्टी वहां भेज रही है. इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा- अन्नामलाई कौन है? वो एसपी... जो पुलिस में थे... अन्नामलाई साहब पार्टी बनाएं. मैं क्यों शुभकामना दूं. मेरा क्या लेना देना

इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने नीट यूजी समेत विभिन्न पेपर लीक मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी.

दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापम घोटाले से शुरू हुई परीक्षा अनियमितताओं की श्रृंखला अब तक करीब 90 पेपर लीक मामलों तक पहुंच चुकी है. सिंह ने मांग की कि सरकार बताए कि इन मामलों में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितनों को सजा मिली, कितने मामले अदालतों में लंबित हैं और कितने लोगों को जमानत या राहत मिली है.

धर्मेंद प्रधान के इस्तीफे की उठी मांग तो भड़कीं स्वाति मालिवाल, कहा- दिग्विजय सिंह अच्छे से जानते हैं...

'मैंने राज्यसभा ठुकराई नहीं है...'

राज्यसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा का अवसर ठुकराया नहीं है, बल्कि लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद नए नेताओं को मौका देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि वह पांच बार विधायक, दो बार लोकसभा सांसद और दो बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं तथा कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पर्याप्त अवसर दिए हैं. मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने शुभकामनाएं दीं और उन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत लगाने की बात कही.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब स्वयं सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में हुई गलतियों को स्वीकार किया है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इस मुद्दे पर जवाबदेही की मांग कर रही है.

सेबी द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की गहन जांच होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बड़ी मात्रा में धन का स्रोत क्या है.