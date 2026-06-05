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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशExclusive: 'अन्नामलाई को मैं क्यों शुभकामना दूं...' तमिलनाडु बीजेपी के पू्र्व चीफ पर दिग्विजय सिंह का बयान

Exclusive: 'अन्नामलाई को मैं क्यों शुभकामना दूं...' तमिलनाडु बीजेपी के पू्र्व चीफ पर दिग्विजय सिंह का बयान

'अन्नामलाई को मैं क्यों शुभकामना दूं...' तमिलनाडु BJP के पू्र्व चीफ पर दिग्विजय सिंह का बयान

By : मोहित राज दुबे | Updated at : 05 Jun 2026 05:18 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अन्नामलाई के इस्तीफे परटिप्पणी की है. भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष रहे अन्नामलाई ने 5 जून, शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया. वह नई पार्टी बनाएंगे. इस संदर्भ में यह पूछे जाने पर कि अन्ना मलाई अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है. आपको लगता है कि मुखौटा भारतीय जनता पार्टी वहां भेज रही है. इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा- अन्नामलाई कौन है? वो एसपी... जो पुलिस में थे... अन्नामलाई साहब पार्टी बनाएं. मैं क्यों शुभकामना दूं. मेरा क्या लेना देना

इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने नीट यूजी समेत विभिन्न पेपर लीक मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी.

दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापम घोटाले से शुरू हुई परीक्षा अनियमितताओं की श्रृंखला अब तक करीब 90 पेपर लीक मामलों तक पहुंच चुकी है. सिंह ने मांग की कि सरकार बताए कि इन मामलों में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितनों को सजा मिली, कितने मामले अदालतों में लंबित हैं और कितने लोगों को जमानत या राहत मिली है.

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'मैंने राज्यसभा ठुकराई नहीं है...'

राज्यसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा का अवसर ठुकराया नहीं है, बल्कि लंबे राजनीतिक अनुभव के बाद नए नेताओं को मौका देने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि वह पांच बार विधायक, दो बार लोकसभा सांसद और दो बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं तथा कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पर्याप्त अवसर दिए हैं. मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने शुभकामनाएं दीं और उन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत लगाने की बात कही.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब स्वयं सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में हुई गलतियों को स्वीकार किया है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही इस मुद्दे पर जवाबदेही की मांग कर रही है.

सेबी द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की गहन जांच होनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बड़ी मात्रा में धन का स्रोत क्या है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 05 Jun 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Digvijaya Singh Madhya Pradesh News BJP Congress Annamalai Mp News
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