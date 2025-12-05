विधानसभा में CM मोहन यादव ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, दी बधाई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज विधानसभा सभाकक्ष में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में नवचयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस दौरान, नवनियुक्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विधानसभा की कार्यवाही देखने का भी अवसर मिला.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि प्रशासन की सबसे निचली ग्राम की पायदान पर काम करने वाली बहनों को सबसे ऊंचे पायदान यानी विधानसभा से नियुक्ति पत्र वितरित करके एक नया इतिहास रचा गया है. उन्होंने कहा कि यह चयन पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया से हुआ है.

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों से कुपोषण से लड़ने का संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जैसे यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को शिक्षा और संस्कार दिए, वैसे ही शिक्षा और संस्कार आंगनवाड़ी से दिए जाने चाहिए.

देश में पहली बार ऑनलाइन, मेरिट आधारित चयन

कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि देश में यह पहली बार है जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति ऑनलाइन पारदर्शी पद्धति से की गई है.

प्रदेश में लगभग 19,250 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध लगभग 4.00 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे.

लगभग 12,075 की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पूर्ण की गई और नियुक्ति पत्र जारी किए गए.

ऑनलाइन पद्धति से डॉक्यूमेंट गायब होने या गुम होने की संभावना समाप्त हो गई है.

अब चयन शतप्रतिशत मेरिट आधार पर हुआ है.

इस प्रक्रिया में दावा आपत्ति और अपील की भी व्यवस्था रखी गई थी.

नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय के रूप में लगभग ₹14 करोड़ प्रतिमाह का वितरण होगा.

विधानसभा अध्यक्ष और अन्य मंत्रियों ने दी बधाई

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी को बधाई दी और पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए सरकार की सराहना की.

महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भी इस अवसर पर संबोधित किया. पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने नवनियुक्त कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कर्तव्यनिष्ठ रहने की शपथ दिलाई.

इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और प्रमुख सचिव जीवी रश्मि भी उपस्थित थे. कार्यक्रम के अंत में कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भी भेंट किया गया.