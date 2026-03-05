हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए सरकार की पहल, उठाया ये कदम

खाड़ी देशों में रह रहे मध्य प्रदेश के नागरिकों की मदद के लिए सरकार की पहल, उठाया ये कदम

Israel Iran War: खाड़ी देशों रहने वाले मध्य प्रदेश के लोगों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. इन नंबरों पर कॉल कर मदद ली जा सकती है.

By : आईएएनएस | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Mar 2026 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध और युद्ध से बने तनाव की वजह से खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों के परिजनों की चिंताए बढ़ गई है, देश अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में लोग खाड़ी देशों में रहते हैं. खाड़ी देशों में रहने वाले मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ी पहल की है.

दरअसल, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए राहत देने के मकसद से बड़ी पहल की है. खाड़ी देशों में रहने वाले राज्य के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. खाड़ी देशों में रह रहे एमपी के लोग इस हेल्पलाइन नंबर में सपर्क कर सहायता ले सकेंगे.

24X7 एक्टिव रहेगा हेल्पलाइन नंबर

मध्य प्रदेश राज्य के नागरिक बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में रहते हैं. इन लोगों की मदद के लिए मध्यप्रदेश शासन ने नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया है. यह कंट्रोल रूम की अध्ययन, नौकरी, व्यवसाय या पर्यटन हेतु गए नागरिक मदद ले सकेंगे, जो 24 घंटे सातों दिन सक्रिय रहेगा.

हेल्पलाइन नंबर से मिलेगी मदद

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि खाड़ी देशों में रह रहे प्रदेशवासियों को इस कंट्रोल रूम से हर संभव सहायता मिल सकेगी. हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर के साथ एक ईमेल एड्रेस भी सरकार की ओर से जारी किया गया है. प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 011-26772005 और व्हाट्सएप नंबर 9818963273 है. 

दुबई से कई लोग वापस आ चुके हैं मध्य प्रदेश

दरअसल अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध के दौरान राज्य के नागरिकों के खाड़ी देशों में फंसे होने की लगातार सूचनाएं आ रही हैं. दुबई में फंसे कई लोग राज्य वापस आ गए हैं, वहीं अन्य लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार की ओर से यह पहल की गई है.

Published at : 05 Mar 2026 10:39 AM (IST)
