मध्य प्रदेश के सागर के लाजपतपुरा वार्ड के पार्षद नईम खान की 5 दिसंबर शुक्रवार सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई. 67 वर्षीय नईम हाल ही में 25 साल की युवती से दूसरी शादी और बीजेपी से निष्कासन के कारण सुर्खियों में रहे थे. अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि पार्षद नईम खान को दो महीने पहले ही महिला संबंधी गंभीर आरोपों के चलते बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया था. उनके निकाह से पहले युवती ने भी उन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद विवाद लगातार बढ़ता गया. निकाह के बाद नई पत्नी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर गोपालगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. इन सभी घटनाओं के चलते नईम लंबे समय से मानसिक दबाव में बताए जा रहे थे.

नईम खान की बहू का बड़ा दावा

घटना के बाद बहू शिखा खान का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सितंबर में हुई दूसरी शादी के बाद से ही नईम खान बेहद परेशान रहने लगे थे. उनके और नई पत्नी के बीच रोजाना विवाद होता था, जिससे उनका तनाव बढ़ गया था. शिखा ने बताया कि 5 दिसंबर शुक्रवार सुबह फोन आया कि ससुर कोई हरकत नहीं कर रहे, और जब वे वहां पहुंचीं तो पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है. परिवार ने पुलिस से पूरी घटना की गहन जांच की मांग की है.

पुलिस की जांच कई एंगल पर

नईम खान अपनी पहली पत्नी के परिवार को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ शनिचरी स्थित कार्यालय के सामने बने मकान में रह रहे थे. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और डॉक्टरों के अनुसार शुरुआती आशंका हार्ट फेल की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा. पुलिस ने बिसरा और खून के सैंपल सुरक्षित कर लिए हैं, जिन्हें आगे की फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. परिवार के सवालों और विवादों की पृष्ठभूमि देखते हुए पुलिस मामले को संवेदनशील मानकर आगे बढ़ रही है.