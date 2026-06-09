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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशकांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, MP से राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द

कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका, MP से राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द

Meenakshi Natarajan Nomination Cancelled: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन पर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 07:55 PM (IST)
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राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है. रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका पर्चा रद्द कर दिया. बीजेपी ने नामांकन फॉर्म पर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि इसमें जानकारी छिपाई गई है. आरोप लगाया गया कि उन्होंने क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं दी. मीनाक्षी नटराजन को सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों का करीबी माना जाता है. 

वो केस, जिसकी वजह से रद्द हुआ नामांकन

हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कारपोरेटर  ए श्रीलता ने एक याचिका मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ़ दायर कर रखी है. आरोप है कि शिव कुमार रेड्डी नाम के व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की और उसको मीनाक्षी ने संरक्षण दिया. इस मामले में BNS की धारा 356 ,61,45 और अन्य धाराओं में मुकदमें की मांग की गई है. कोर्ट ने मीनाक्षी को नोटिस भी दिया है जो उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं लिखा. बीजेपी ने इसी को आधार बनाकर आपत्ति जताई.

पार्टी सांसद विवेक तन्खा ने क्या कहा?

इस बीच पार्टी के सीनियर नेता, राज्यसभा सांसद और जाने माने वकील विवेक तन्खा ने एक्स पोस्ट में कहा, "मीनाक्षी नटराजन जी के नॉमनोनेशन के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है . कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड नहीं है. मात्र एक नोटिस आया है कि उनके और अन्य लोगों के खिलाफ 10 करोड़ कंपनसेशन की कार्यवाही क्यों ना की जाए. जिस नोटिस का मीनाक्षी जी के वकील ने जवाब दिया है. FIR दर्ज नहीं है."

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द्वेषपूर्ण तरीके से आपत्ति दर्ज कराई- कमलनाथ

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने एक्स पोस्ट में कहा, "मध्य प्रदेश के राज्य सभा चुनाव में कांग्रेस की सीट हड़पने के लिए भाजपा राजनीति की सभी मर्यादाएँ तोड़ने में जुटी है. पहले तो कांग्रेस विधायकों वाली फ्लाइट को जानबूझकर लंबे समय तक उड़ने की इजाज़त नहीं दी. दूसरे , कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के ख़िलाफ़ द्वेषपूर्ण तरीके से आपत्ति दर्ज कराई. और फिर विधानसभा परिसर में भाजपा नेताओं ने हंगामा किया. लेकिन भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस उनके इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है. भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी."

अब मैदान में तीनों बीजेपी के उम्मीदवार बचे

बता दें कि 18 जून को मध्य प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए मैदान में कुल 4 उम्मीदवार थे. मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मैदान में तीन उम्मीदवार बचे. बाकी बचे तीनों ही उम्मीदवार बीजेपी के हैं. चुनाव से पहले कांग्रेस ने करीब 48 पार्टी विधायकों को बेंगलुरू शिप्ट कर दिया.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 09 Jun 2026 06:46 PM (IST)
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