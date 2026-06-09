हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशRajya Sabha चुनाव में MP BJP के विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग? इस नेता के बयान से बढ़ा सियासी पारा

Rajya Sabha चुनाव में MP BJP के विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग? इस नेता के बयान से बढ़ा सियासी पारा

MP में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे के टक्कर के आसार हैं. इस बीच एक नेता ने दावा किया है कि बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 09 Jun 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन देने और उन्हें लालच देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं.

सिंघार ने कहा कि कांग्रेस अपने विधायकों को एक कांग्रेस शासित राज्य में ले जा रही है, जो चुनाव के दौरान अपनाई जाने वाली सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है.

उन्होंने याद दिलाया कि महाराष्ट्र चुनाव के समय बीजेपी भी अपने विधायकों को बाहर लेकर गई थी. सिंघार ने दावा किया कि 18 तारीख को होने वाले मतदान में कांग्रेस उम्मीदवार को 62 से अधिक वोट मिलेंगे और बीजेपी के कुछ विधायक भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे.

Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव में टूट-फूट का डर, कांग्रेस विधायक जाएंगे कर्नाटक? जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी

बीजेपी की सोच महिला विरोधी- सिंघार

भोपाल में मीडिया से बातचीत के दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री तक पर्ची से तय किए जाते हैं और देश लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह राज्यसभा सीट केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली सीट है और कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

MP Rajya Sabha Election 2026: BJP के तीसरे कैंडिडेट से डरी कांग्रेस! इस राज्य में विधायकों को भेज सकती है पार्टी

सिंघार ने बीजेपी की सोच को महिला विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी नेता कांग्रेस विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और उनके घरों तक पहुंच रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के लोग झोला लेकर विधायकों के घर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक उन्हें भरे हुए झोले के साथ वापस भेज रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्य में भेज रही है और मतदान से पहले सभी विधायक वापस लौट आएंगे.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Rajya Sabha चुनाव में MP BJP के विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग? इस नेता के बयान से बढ़ा सियासी पारा
Rajya Sabha चुनाव में MP BJP के विधायक करेंगे क्रॉस वोटिंग? इस नेता के बयान से बढ़ा सियासी पारा
मध्य प्रदेश
Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव में टूट-फूट का डर, कांग्रेस विधायक जाएंगे कर्नाटक? जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी
MP राज्यसभा चुनाव में टूट-फूट का डर, कांग्रेस विधायक जाएंगे कर्नाटक? जीतू पटवारी ने साधी चुप्पी
मध्य प्रदेश
Sehore News: सीहोर के करोली माता मंदिर में चोरों का धावा, दानपेटी तोड़कर नकदी साफ, CCTV में कैद
सीहोर के करोली माता मंदिर में चोरों का धावा, दानपेटी तोड़कर नकदी साफ, CCTV में कैद
मध्य प्रदेश
MP Rajya Sabha Election: BJP ने उतारा तीसरा उम्मीदवार तो जीतू पटवारी बोले, 'हमारे सभी विधायक...'
MP राज्यसभा चुनाव: BJP ने उतारा तीसरा उम्मीदवार तो जीतू पटवारी बोले, 'हमारे सभी विधायक...'
Advertisement

वीडियोज

E85 Fuel आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं ? | Auto Live #e85 #flexfuel
Babla Kochhar ने खोले career के अनसुने राज, बताया कैसे मिला Acting में दूसरा मौका
Khan Sir Controversy: What happened inside the courtroom today regarding Khan Sir's case? | Patna Coaching Firing
Iran-US-Israel War Update: हूती विद्रोहियों का अब तक का सबसे बड़ा हमला | Trump| Middle East Crisis
Sansani : रील पर गोल्ड चैलेंज...चोरों ने कहा चैलेंज कबूल है | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
समंदर में भारतीय जहाज पर हमला, भारत की अपील पर ओमान ने तुंरत लिया बड़ा एक्शन, ऐसे बचाई इंडियंस की जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
'आपका गैंग एकदम्मे नंगई पर उतारू हो चुका...', ओम प्रकाश राजभर की ये बात अखिलेश को नहीं आएगी पसंद
इंडिया
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन चौधरी का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
यूसुफ पठान ने छोड़ा ममता बनर्जी का साथ तो आया अधीर रंजन का पहला रिएक्शन, कहा- 'TMC ने तो मुझे...'
क्रिकेट
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
क्या अभिषेक शर्मा कर रहे हैं माहिरा शर्मा को डेट? इंस्टाग्राम की 'सीक्रेट' पोस्ट से चर्चाएं तेज
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
ईरान-इजरायल में छिड़ी जंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले - 'अगले दो हफ्तों में...'
बिहार
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
कोचिंग सेंटर पर हमला मामले में खान सर को बड़ी राहत, अदालत ने गिरफ्तारी पर सुनाया फैसला
शिक्षा
NCC Maharashtra PM Internship: एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
एनसीसी कैडेट्स के लिए नौकरी का बड़ा मौका, मुंबई-पुणे में लगेंगे प्लेसमेंट कैंप
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget