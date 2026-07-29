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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव: वोटिंग से 1 दिन पहले कांग्रेस ने जताई ये आशंका

दतिया उपचुनाव: वोटिंग से 1 दिन पहले कांग्रेस ने जताई ये आशंका

Datia Bypoll 2026: दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं. डॉ. गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष मतदान की मांग की है.

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 29 Jul 2026 07:49 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में मतदान से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं. मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा को पत्र लिखकर चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है. उन्होंने आयोग से मांग की है कि मतदान पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराया जाए और इसके लिए जरूरी कदम तुरंत उठाए जाएं.

बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की आशंका

डॉ. गोविंद सिंह ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि दतिया उपचुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान की साजिश रची जा सकती है. उनका कहना है कि कुछ लोग चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में निर्वाचन आयोग को पहले से सतर्क रहकर सुरक्षा और निगरानी के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें.

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कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि भिंड जिले के कुछ पुलिस अधिकारियों को दतिया उपचुनाव में ड्यूटी पर लगाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए मांग की है कि भिंड जिले के किसी भी अधिकारी की चुनाव ड्यूटी दतिया में न लगाई जाए. उनका कहना है कि इससे चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं और मतदाताओं का भरोसा प्रभावित हो सकता है.

30 जुलाई को मतदान, 3 अगस्त को आएंगे नतीजे

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है, जबकि मतगणना 3 अगस्त को होगी. मतदान से पहले कांग्रेस की ओर से लगाए गए इन आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. अब सभी की नजर निर्वाचन आयोग पर है कि वह शिकायतों पर क्या कदम उठाता है.

हालांकि, बूथ कैप्चरिंग, फर्जी मतदान और अधिकारियों की तैनाती को लेकर लगाए गए सभी आरोप कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह के हैं. इन आरोपों पर निर्वाचन आयोग या संबंधित अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 29 Jul 2026 07:47 PM (IST)
Tags :
MP News CONGRESS Datia NEWS
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