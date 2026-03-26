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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIchhawar News: शादी के भोज में 1200 लोगों ने खाया खाना, 200 से ज्यादा बीमार, फूड पॉइजनिंग से मचा हड़कंप

Ichhawar News: शादी के भोज में 1200 लोगों ने खाया खाना, 200 से ज्यादा बीमार, फूड पॉइजनिंग से मचा हड़कंप

Ichhawar News In Hindi: मध्य प्रदेश के इछावर में एक विवाह समारोह में भोजन विषाक्तता से 200 से अधिक लोग बीमार हो गए. पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

By : धर्मेंद्र यादव, सीहोर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 26 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के इछावर तहसील के ग्राम बबड़िया नोआबाद में एक विवाह समारोह के बाद आयोजित कार्यक्रम में फूड पॉइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया है. इस विवाह कार्यक्रम में तकरीबन 1200 से अधिक लोगों ने भोजन किया था, जिनमें से देर रात 200 से अधिक लोगों को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. 

 देर रात अस्पताल पहुंचने लगे मरीज

अचानक हालत इतनी बिगड़ी की बड़ी संख्या में मरीजों के इछावर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग को मामले की जानकारी दी गई. इस घटना से तत्काल हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम इछावर रवाना की और जिला अस्पताल में इमरजेंसी कॉल कर डॉक्टर, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को तत्काल रुप से बुला लिया. इछावर  स्वास्थ्य केंद्र द्वारा विवाह कार्यक्रम के फूड पॉइजनिंग मरीजों के लिए दो वार्ड आरक्षित कर दिए गए थे.

 50 से अधिक को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा

इछावर से मिली जानकारी के अनुसार 50 से अधिक मरीजों को प्राथमिक इलाज के बाद घर रवाना कर दिया गया है. तकरीबन 15 मरीज इछावर स्वास्थ्य केंद्र में और 2 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं. कुछ मरीजों के निजी अस्पतालों में इलाज कराने की भी खबर है. जानकारी के अनुसार अस्पताल में भर्ती अधिकतर मरीज ज्यादा उम्र के हैं, जिन पर फूड पॉइजनिंग का असर सबसे ज्यादा हुआ है. जानकारी के मुताबिक स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है. 

 SDM के नेतृत्व में टीम रवाना, भोजन सामग्री की सैंपलिंग शुरू

इधर एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल पर रवाना हो गई है और समारोह में बनी भोजन सामग्री की सैंपलिंग की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस चीज के सेवन से इतने लोग बीमार पड़े. इसके घटना के पीछे के कारण तलाशे जा रहे है. SDM ने ये आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्यवाही की जायेगी. 

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Published at : 26 Mar 2026 02:29 PM (IST)
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