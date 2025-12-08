मध्य प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी को गांजे की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. दरअसल, सतना जिले के रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल बागरी समेत दो आरोपियों को पकड़ा है.

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा की तस्करी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से गांजा बरामद किया गया, जिसके बाद उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया.

पहले बहनोई को किया था गिरफ्तार

बता दें कि इससे पहले कुछ ही दिन पूर्व राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई को भी बांदा क्षेत्र में गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था. लगातार सामने आ रहे मामलों के चलते यह मामला अब जिलेभर में चर्चा का विषय बना हुआ है.

यूपी के बांदा जिले की नरैनी थाना पुलिस ने 3 दिसंबर को अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों में शैलेन्द्र सिंह सोम्मु राज्यमंत्री की सगी छोटी बहन का पति है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई. पुलिस को रात गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि नरैनी–कालिंजर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास कुछ संदिग्ध लोग खड़े हैं.

1 0 किलो से ज्यादा गांजा बरामद

सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने संदिग्धों की घेराबंदी कर तलाशी ली, जिसमें उनके पास से 10 किलो 400 ग्राम अवैध सूखा गांजा, एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक चार पहिया वाहन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई.

अन्य सदस्यों की तलाश जारी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक पुत्र रजनीश, शैलेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, बुद्धविलास पुत्र बोधन, महिपत पुत्र मूलचन्द्र और अभिलाष पुत्र बीरेन्द्र के रूप में हुई है. उत्तर प्रदेश पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.