मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार (21 सितंबर) को भोपाल में केंद्र सरकार द्वारा संचालित फिट इंडिया मूवमेंट और नशामुक्त भारत अभियान के संकल्प पूर्ति एवं जन-जागरूकता के लिए आयोजित नमो युवा रन (मैराथन दौड़) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषत: युवाओं से फिट रहने और नशे से दूर रहने की अपील की.

सीएम मोहन यादव ने कहा है कि तन और मन की शुचिता के साथ इनका स्वस्थ रहना भी हम सबके लिए बेहद जरूरी है. मनुष्य को पहला सुख निरोगी काया से ही मिलता है. इसलिए हमेशा फिजिकली फिट रहने की कोशिश करें और किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से बचें.

सेवा पखवाड़ा के तहत नमो युवा रन का आयोजन

उन्होंने कहा कि पूरे देश में 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है. इस पखवाड़े के दौरान नमो युवा रन का आयोजन हम सबको देश की सेवा के लिए आगे आने की प्रेरणा देता है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में नमो युवा रन के मोमेंटों (लोगो) का लोकार्पण भी किया. मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने स्वयं स्पोर्ट्स ट्रेक सूट में मैराथन दौड़ में शिरकत कर हजारों की संख्या में नमो युवा रन में शामिल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और उनका उत्साहवर्धन किया.

'पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही'

सीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है. हम सदैव अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने मूल्यों में 'देश सबसे पहले' की भावना रखें. हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें, तभी हमारा राष्ट्र पूरी दुनिया का सिरमौर बनेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व पटल पर एक अलग प्रतिष्ठा स्थापित की है.

'एमपी में सुधर रहा खेलों में प्रदर्शन'

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी की सोच और उनके विजन से कदम से कदम मिलाते हुए देश-दुनिया में अपनी अलग जगह और नई पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने खेलों के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है. देश के साथ मध्य प्रदेश का भी खेल स्पर्धाओं में प्रदर्शन दिनों-दिन सुधर रहा है.

युवाओं से किया आह्वान

सीएम यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, ऑलिम्पिक में पदक विजेता टीम के सदस्य रहे. यह हमें खेल के क्षेत्र में और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने युवाओं से आह्वान किया कि यह संकल्प लें कि हम खुद को फिट रखेंगे, नशे से दूर रहेंगे और अपने-अपने काम और कर्तव्यों में भी हमेशा अव्वल रहेंगे.