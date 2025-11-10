मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक मामूली सोशल मीडिया मैसेज ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया. इंस्टाग्राम पर पड़ोसी महिला को सिर्फ 'Hii' भेजने पर एक युवक को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. यह मामला मोघट रोड थाना क्षेत्र के ग्राम अहमदपुर खैगांव का है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

जानकारी के अनुसार, घटना रविवार को हुई जब युवक दिनेश पाल ने छुट्टी के दिन घर पर रहते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी पड़ोसी महिला को “Hii” का संदेश भेजा. दिनेश के मुताबिक, वह महिला पहले से उसकी पोस्ट लाइक करती थी और हाल ही में उसने उसे फॉलो भी किया था. इसलिए दिनेश ने भी उसे फॉलो बैक कर एक अभिवादन संदेश भेजा, लेकिन कुछ ही घंटे बाद यह सामान्य बातचीत हिंसा में बदल गई.

युवक को पड़ोसी महिला का मैसेज भेजना पड़ा भारी

दिनेश के अनुसार, मैसेज भेजने के कुछ समय बाद मैं खेत पर चला गया था. तभी महिला के परिजन और कुछ लोग वहां पहुंचे और बिना कुछ पूछे मेरी पिटाई शुरू कर दी. हमलावरों ने लाठी-डंडों से उसे इतना पीटा कि वह लहूलुहान हो गया. सूचना मिलने पर मोघट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाकर जिला अस्पताल पहुंचाया.

डॉक्टरों के अनुसार, दिनेश के हाथ-पैर में फ्रैक्चर है और सिर पर सात टांके लगे हैं. डॉक्टर कलमे ने बताया कि घायल की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उसे कुछ दिनों तक आराम की जरूरत है.

आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस

थाना प्रभारी धीरेश धारवाल ने बताया कि इस मामले में आरोपी सूरज और उसके चार साथियों के खिलाफ BNS की धारा 296, 115, 351, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

वहीं, इस मामले में सूरज ने भी क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि दिनेश उसकी पत्नी को बार-बार मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था. पुलिस अब दोनों पक्षों के बयान लेकर जांच कर रही है.

घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मामला

घटना के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है. कई लोगों ने इसे 'अति-प्रतिक्रिया' बताया, जबकि कुछ ने सोशल मीडिया पर व्यवहार को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करें ताकि भविष्य में कोई साधारण बातचीत हिंसा का कारण न बने.

ये भी पढ़िए - Video: बाल-बाल बचे स्कूली बच्चे! नशे में धुत ड्राइवर ने ट्रेक्टर को मारी टक्कर, कटनी का वीडियो वायरल