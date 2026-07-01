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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'मैंने सीएम को कोई पत्र नहीं लिखा', विवादों के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने किया साफ

'मैंने सीएम को कोई पत्र नहीं लिखा', विवादों के बीच कैलाश विजयवर्गीय ने किया साफ

Kailash Vijayvargiya: कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाया कि जिन्होंने यह खबर प्रकाशित की है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि यह जानकारी किस आधार पर प्रकाशित की गई?

Written By : अंबुज पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 01 Jul 2026 01:27 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को कथित तौर पर लिखे गए उस पत्र को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें पिछले ढाई वर्षों से असहयोग, उपेक्षा और विरोध मिलने की बात कही गई थी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कथित पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है.

कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाया कि जिन्होंने यह खबर प्रकाशित की है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि यह जानकारी किस आधार पर प्रकाशित की गई?

यह भी पढ़ें: MP News: 2 लाख की सड़क, बीच में खंभा! मध्य प्रदेश के मैहर में मैहर में विकास नहीं, लापरवाही की मिसाल

दौसा हादसे पर बोले कैलाश विजयवर्गीय

वहीं, राजस्थान के दौसा में हुए भीषण बस हादसे पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि हादसे में घायल हुए लोगों के समुचित इलाज और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. 

कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री भी इस दर्दनाक घटना से बेहद दुखी हैं और पूरे मामले की जानकारी लेकर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

यह भी पढ़ें: MP Politics: जीतू पटवारी होंगे गिरफ्तार! कोर्ट ने पुलिस को फटकारा- अब तक क्यों नहीं ढूंढ पाए?

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 01 Jul 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
कैलाश विजयवर्गीय MP News MOHAN YADAV
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