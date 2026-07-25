दतिया उपचुनाव: 1.685 किलो चांदी और 8.5 ग्राम सोना जब्त, बसई चेक पोस्ट पर कार से मिले आभूषण

दतिया विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिले में सख्ती बढ़ा दी गई है. जिले में आदर्श आचार संहिता के तहत निगरानी टीमों की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी क्रम में बसई चेक पोस्ट पर फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) ने एक कार की जांच के दौरान कुछ आभूषण जब्त किये हैं.

कार से जांच के दौरान 1.685 किलोग्राम चांदी और 8.5 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए. आभूषणों के संबंध में वाहन सवार व्यक्ति कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद नियमानुसार उन्हें जब्त कर जिला कोषालय में सुरक्षित जमा करा दिया गया.

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बसई चेक पोस्ट पर जांच

जानकारी के अनुसार, FST टीम ने बसई चेक पोस्ट पर वाहन क्रमांक एमपी-07-जेडी-5432 की जांच की. कार में सवार सुनील सोनी के पास से करीब 1685 ग्राम चांदी और 8.5 ग्राम सोने के आभूषण बरामद हुए. टीम ने आभूषणों के स्वामित्व और परिवहन से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके. दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर टीम ने चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत सभी आभूषण जब्त कर लिए और उन्हें जिला कोषालय में सुरक्षित जमा करा दिया.

उपचुनाव के मद्देनजर जारी है सगन जांच

उपचुनाव को देखते हुए जिले की सीमाओं, प्रमुख मार्गों और चेक पोस्टों पर FST एवं अन्य निगरानी दलों द्वारा लगातार वाहनों की सघन जांच की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई चुनाव के दौरान नकदी, आभूषण तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के माध्यम से होने वाले संभावित अवैध लेनदेन और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही है.

क्यों हो रहे दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव?

बता दें कि दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक थे, जिन्होंने साल 2023 में बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हराया था. इसी साल अप्रैल में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 2015 के बैंक धोखाधड़ी मामले में राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई थी. जनप्रतिनिधित्व कानून अनुसार, यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी विधायकी समाप्त हो जाती है. यही कारण है कि दतिया सीट खाली हुई जिसपर चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने की घोषणा की थी. इसपर मतदान 30 जुलाई को होने हैं और मतगणना 3 अगस्त को होगी.

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