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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: 2 लाख की सड़क, बीच में खंभा! मध्य प्रदेश के मैहर में मैहर में विकास नहीं, लापरवाही की मिसाल

MP News: 2 लाख की सड़क, बीच में खंभा! मध्य प्रदेश के मैहर में मैहर में विकास नहीं, लापरवाही की मिसाल

Maihar News In Hindi: मैहर जिले के जलहा गांव में करीब 2.92 लाख रुपये की लागत से लगभग 100 मीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन सड़क के बीचों-बीच खड़े बिजली के खंभे को हटाने की

Written By : नजीम सौदागर, मैहर |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 01 Jul 2026 07:47 AM (IST)
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  • जिला पंचायत सीईओ ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया.

कहीं भी सड़क का निर्माण इस उद्देश्य से किया जाता है कि उससे लोगों के लिए आवगमन की सुविधा रहे, लेकिन उसी सड़क के निर्माण में लापरवाही की जाए तो ये किसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकता है. मध्य प्रदेश के एक जिले से भी कुछ ऐला ही मामला सामने आ रहा है, जहां सड़क का निर्माण तो किया गया, लेकिन सड़क के बीचोबीच खड़े बिजली के खंभे को हटाने की आवश्यकता मसहूस नहीं की गई. यह मामला मध्य प्रदेश के जिला मैहर जिले का है. 

यहां मैहर जिले के ग्राम पंचायत कंचनपुर के जलहा गांव में सरकारी लापरवाही का अनोखा मामला सामने आया है. यहां करीब 2.92 लाख रुपये की लागत से लगभग 100 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट (CC)  वाली सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन सड़क के बीचोबीच खड़े बिजली के खंभे को हटाने की जरूरत तक नहीं समझी गई. नतीजतन सड़क बन गई, लेकिन खंभा वहीं का वहीं खड़ा रह गया, जो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है. 

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तस्वीरें वायरल होने पर एक्शन में प्रशासन

इस लापरवाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसपर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है. लोग इसे सरकारी सिस्टम का 'स्मारक' बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माण एजेंसी पर सवाल उठा रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि ये कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है.

मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) शैलेन्द्र सिंह ने जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस लापरवाही पर केवल जांच तक सीमित रहता है या जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई भी करता है.

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About the author नजीम सौदागर, मैहर

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
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Published at : 01 Jul 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Maihar News MADHYA PRADESH NEWS
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