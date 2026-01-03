मेरठ: अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर मरीज की मौत, पत्नी ने स्टाफ पर लगाया धक्का देने का आरोप

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक नामी अस्पताल में भर्ती मरीज की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया. अस्पताल इस मौत को सुसाइड बता रहा है वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ये दर्दनाक घटना मेरठ के एक निजी अस्पताल से सामने आई है. परिजनों के मुताबिक तीन दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां उसका इलाज चल रहा है.

अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत

इस बीच उसकी तबीयत में सुधार भी हो रहा था. पत्नी का कहना है कि घटना से कुछ समय पहले तक मरीज सामान्य बातचीत करने लगा था और उसमें किसी तरह की बेचैनी या आत्महत्या जैसी परिस्थिति देखने को नहीं मिल रही थी. लेकिन इसी बीच अस्पताल की दूसरी मंजिल से गिरने से उसकी मौत हो गई.

परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया. मृतक की पत्नी का आरोप है कि उसके पति को अस्पताल स्टाफ ने नीचे फेंक दिया. जब मरीज़ की हालत में सुधार हो रहा था तो वो आत्महत्या कैसे कर सकता है. वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन इसे आत्महत्या या हादसा बता रहा है.

मरीज के मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही हंगामा करना शुरू कर दिया, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और सच्चाई छिपाने के आरोप लगाए. उन्होंने मांग की कि घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएं, ताकि यह साफ हो सके कि मरीज दूसरी मंजिल से कैसे गिरा?

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है.

