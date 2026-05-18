इंदौर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर युवक पर चाकू से हमला, CCTV में कैद हुई खूनी वारदात

Indore News: इंदौर में गाड़ी खड़ी करने को लेकर युवक पर चाकू से हमला, CCTV में कैद खूनी वारदात
Indore News In Hindi: इंदौर के देव नगर इलाके में देर रात गांड़ी खड़ी करने को लेकर एक आरोपी ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर रंजिश थी.
मध्य प्रदेश के इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र स्थित देव नगर इलाके में गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. देर रात हुई इस घटना में एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सामने आया है और सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.
दोनों में देर रात गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई कहासुनी
जानकारी के अनुसार देव नगर निवासी अमित बौरासी पर गौतम नाम के युवक ने चाकू से हमला किया था. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी. जिसके चलते देर रात गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, फिर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी गौतम ने अमित पर चाकू से कई वार कर दिया. हमले में अमित गंभीर रूप से घायल हुआ है.
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों और परिजनों ने घायल अमित को तुरंत इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. प्रत्यक्षदर्शी राजेश कोटवास ने बताया कि आरोपी और घायल के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो इस घटना की वजह बना.
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सीसीटीवी के आधार पर फरार आरोपी की तलाश जारी
वहीं एमआईजी थाना प्रभारी सीबी सिंह ने बताया कि घटना बीती रात की है. देव नगर निवासी अमित बौरासी पर गौतम नामक युवक ने चाकू से हमला किया है. घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है.
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Source: IOCL