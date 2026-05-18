ट्विशा शर्मा मौत मामले में चैट से बड़ा खुलासा! बहन से कहा था, 'मैं फंस गई हूं लेकिन तू...'

भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में चैट सामने आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. ट्विशा ने बहन मीनाक्षी शर्मा के साथ इंस्टाग्राम चैट में कहा था कि मैं फंस गई हूं (I Am Trapped) लेकिन तू मत फंसना. ज्यादा बात नहीं कर सकती. सही वक्त आने पर कॉल करूंगी. बता दें कि ट्विशा शर्मा का शव 12 मई की रात संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता मिला था. 5 महीने पहले ही 12 दिसंबर 2025 को भोपाल के समर्थ सिंह से शादी की थी. दोनों की मुलाकात डेटिंग एप के जरिए हुई थी. समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत की याचिका कोर्ट ने सोमवार (18 मई) को खारिज कर दी.

सवालों के घेरे में ट्विशा शर्मा की मौत

शादी के बाद ट्विशा अपने पति के साथ भोपाल शिफ्ट हो गई. थी. ट्विशा की सास रिटायर्ड जज हैं. मॉडल, एक्ट्रेस और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी ट्विशा शर्मा की मौत सवालों के घेरे में है. ट्विशा के परिजन जहां खुदकुशी की बात को नकार रहे हैं, वहीं ससुरालवालों ने ट्विशा पर ड्रग एडिक्ट होने का आरोप लगाया है.

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पुलिस भी फूंक-फूंककर रख रही कदम

मामला हाइप्रोफाइल है लिहाजा पुलिस भी फूंक-फूंककर कदम रख रही है. ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि पहले तो एफआईआर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी. अब सिस्टम के खिलाफ भी जंग जारी है.

मौत से पहले ट्विशा ने की थी मां से फोन पर बात

ट्विशा के परिजनों ने ससुरालवालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का आरोप है कि ट्विशा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है. उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. मौत से पहले ट्विशा ने मां से फोन पर बात की थी. लेकिन पति के कमरे में आते ही अचानक कॉल कट गई. देर रात परिजनों को ट्विशा की मौत की जानकारी मिली.

सास ने ट्विशा शर्मा को बताया ड्रग एडिक्ट

कोर्ट में उन्होंने जो जमानत आवेदन दाखिल किया उसमें उन्होंने ट्विशा पर कई गंभीर आरोप लगाए. जमानत रिपोर्ट में सास ने ट्विशा शर्मा को ड्रग एडिक्ट बताया. उन्होंने ये भी कहा है कि जब ट्विशा को ड्रग्स नहीं मिलता था तो उसके हाथ कांपने लगते थे. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कहा कि ड्रग ओवरडोज की वजह से ही ट्विशा ने अबॉर्शन कराया था.

आरोपों की लड़ाई के बीच ससुरालवालों के रसूखदार होने की वजह से ट्विशा के परिजनों को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी. पुलिस पर भी कई आरोप लगे. यहां तक कि पोस्टमार्टम को लेकर भी कई लापरवाही सामने आई. हालांकि रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि हो गई है.

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