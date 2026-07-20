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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: इंदौर में फुटपाथ पर जगह के लिए हिंसक संघर्ष, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

Indore News: इंदौर में फुटपाथ पर जगह के लिए हिंसक संघर्ष, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

Indore News In Hindi: इंदौर के विजय नगर में फुटपाथ पर दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में बीच सड़क जमकर मारपीट हुई. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 20 Jul 2026 11:26 PM (IST)
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शहर के विजय नगर थाना क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगाने की जगह को लेकर दो पक्षों के बीच वर्चस्व की जंग देखने को मिली. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते एक बड़े और हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसके बाद पुलिस को कड़ा एक्शन लेना पड़ा.

जानकारी के अनुसार, विजय नगर के व्यस्त इलाके में फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाने और जगह घेरने को लेकर दो दुकानदारों/गुटों के बीच बहस शुरू हुई थी. शुरुआत में बात केवल जुबानी जंग तक सीमित थी, लेकिन कुछ ही देर में दोनों पक्षों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. हालात इतने बेकाबू हो गए कि दोनों पक्ष बीच सड़क पर ही एक-दूसरे से भिड़ गए.

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सड़क पर मची अफरा-तफरी और वायरल वीडियो

बीच सड़क पर दोनों गुटों के बीच जमकर लात-घूंसे और डंडे चले. इस हिंसक झड़प के कारण सड़क पर अचानक अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राहगीर और आस-पास के लोग दहशत में आ गए और कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ. इसी बीच, वहां मौजूद कुछ चश्मदीदों ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया. देखते ही देखते यह मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर तेजी से वायरल हो गया.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सख्त संदेश

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही विजय नगर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. पुलिस की टीम ने बिना समय गंवाए घटनास्थल का मुआयना किया और वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान शुरू की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, शांति भंग करने और सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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Published at : 20 Jul 2026 11:25 PM (IST)
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