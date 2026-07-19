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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश16वें दिन खत्म हुआ केन-बेतवा प्रोजेक्ट विरोधी आंदोलन, पुलिस ने अस्पताल भेजे प्रदर्शनकारी

16वें दिन खत्म हुआ केन-बेतवा प्रोजेक्ट विरोधी आंदोलन, पुलिस ने अस्पताल भेजे प्रदर्शनकारी

Ken-Betwa Link Project Protest: मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन को खत्म करा दिया गया है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अस्पताल भेज दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Jul 2026 11:08 AM (IST)
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मध्य प्रदेश पुलिस ने केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और अन्य सिंचाई योजनाओं के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को हटाकर शुरू किए गए सत्याग्रह को खत्म करा दिया गया है. यह आंदोलनकारी पिछले कई दिनों से बराना नदी में जल सत्याग्रह कर रहे थे.

मध्यप्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में केन-बेतवा लिंक परियोजना और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के विरोध में जारी अनिश्चितकालीन अनशन रविवार (19 जुलाई) को 16वें दिन में प्रवेश करते ही खत्म करवाया गया.

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एएसपी ने प्रदर्शन को लेकर क्या कहा?

इस बीच छतरपुर के एएसपी आदित्य पटले ने जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि काफी दिन से प्रदर्शनकारी अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे. पुलिस और प्रशासन के साथ डॉक्टर्स की टीम यहां पर आई थी. ताकि उनका बेसिक मेडिकल चेकअप कराया जा सके. यह लोग इसके लिए खुद भी इच्छुक थे.

उन्होंने बताया कि उनके द्वारा संपर्क कर लिया गया था कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है. इसलिए यहां पर पुलिस फोर्स, डॉक्टर्स और प्रशासन की टीम यहां पर आई थी और शांतिपूर्वक अस्पताल के रवाना किया गया है. 

वहीं उन्होंने आगे बताया कि जो महिलाएं हैं उन्हें शांतिपूर्व बसों में बैठाकर उनके घरों तक छोड़ा जा रहा है. क्योंकि यहां पर निर्माणाधीन पुल है और बारिश होने की वजह से नदी का पानी भी बढ़ रहा है इसलिए उन्हें यहां से हटा दिया गया है. 

प्रदर्शनकारियों ने लगाया था ये आरोप

प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि विस्थापित परिवारों के पुनर्वास से संबंधी सरकार और प्रशासन के वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं. मुख्य रूप से आदिवासी महिलाओं की भागीदारी वाला यह आंदोलन छतरपुर जिले के कूपी गांव के पास बराना नदी के तट पर चल रहा था.

प्रदर्शनकारी ‘जल सत्याग्रह’, ‘चिता सत्याग्रह’ और आंदोलन के आठवें दिन से प्रतीकात्मक 'फांसी सत्याग्रह' भी कर रहे थे. आंदोलन का नेतृत्व अमित भटनागर कर रहे थे, जो पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर थे. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस दौरान भटनागर का केवल एक बार औपचारिक चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया.

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत विकसित की जा रही देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के रूप में केन-बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य केन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित कर मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराना है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Police Ken Betwa Link Project MADHYA PRADESH NEWS
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