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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: टक्कर के बाद दबंगई, बाइक सवार ने दंपत्ति से वसूले 3 हजार रुपये, धमकाने का वीडियो वायरल

Indore News: टक्कर के बाद दबंगई, बाइक सवार ने दंपत्ति से वसूले 3 हजार रुपये, धमकाने का वीडियो वायरल

Indore News In Hindi: इंदौर में मामूली टक्कर के बाद बाइक सवार युवक ने कार सवार दंपत्ति को डंडे से धमकाकर जबरन 3 हजार रुपये वसूल लिए. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया.

By : फिरोज खान, इंदौर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 26 Apr 2026 11:02 PM (IST)
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इंदौर में सड़क पर दबंगई का एक शर्मनाक मामला सामने आया है. एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़दा इलाके में एक मामूली एक्सीडेंट के बाद बाइक सवार युवक ने कार सवार दंपत्ति के साथ अभद्रता की, उन्हें डंडे से धमकाया और जबरन 3 हजार रुपये वसूल लिए. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल उज्जैन के नागदा से एक परिवार शादी के कार्ड बांटने इंदौर आया था. इसी दौरान उनकी कार से एक बाइक सवार की टक्कर हो गई. टक्कर मामूली थी, लेकिन बाइक सवार युवक ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और दंपत्ति के साथ बदसलूकी शुरू कर दी.

डंडा दिखाकर की धमकी, जबरन वसूले 3 हजार रुपये

युवक ने गुस्से में आकर दंपत्ति को डंडा दिखाकर धमकाया और जबरन करीब 3 हजार रुपये वसूल लिए. पीड़ित परिवार किसी अनहोनी के डर से झुकने पर मजबूर हो गया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की. जांच में आरोपी की पहचान मंगल शर्मा के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान आरोपी काफी उत्तेजित था और उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी.

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पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

वीडियो वायरल होने के बाद एरोड्रम थाना पुलिस ने आरोपी मंगल शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले भी किसी ऐसी घटना में शामिल रहा है या नहीं.

इस घटना ने एक बार फिर सड़क पर दबंगई और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि उन्होंने किसी अनहोनी से बचने के लिए पैसे दे दिए, लेकिन अब न्याय की उम्मीद पुलिस से है.

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Published at : 26 Apr 2026 11:02 PM (IST)
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