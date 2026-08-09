बारिश की बूंदें और दिल में राष्ट्रभक्ति का जज्बा, तिरंगा यात्रा में CM मोहन यादव का खास अंदाज

भोपाल में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का एक ऐसा अंदाज देखने को मिला, जिसने हर उम्र के लोगों, खासकर युवाओं के बीच देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया. हर घर तिरंगा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सबसे पहले अपने निवास पर तिरंगा फहराया और फिर निवास से बुलेट पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और बारिश के बावजूद टीटी नगर स्टेडियम तक पहुंचे और यहां राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. यहां मुख्यमंत्री जी ने उपस्थित छात्रों, युवाओं और नागरिकों को संबोधित भी किया.

बुलेट पर सवार अलग अंदाज में दिखे सीएम

सीएम मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने निवास पर तिरंगा फहराकर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया. इसके बाद वे अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों और निवास के स्टाफ के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए.

तिरंगा यात्रा के दौरान सीएम का एक अलग और सहज अंदाज देखने को मिला. वह खुद बुलेट पर सवार होकर अपने निवास से निकले. बारिश शुरू हो गई, लेकिन सीएम का संकल्प नहीं बदला. वे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चले.

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प्रोटोकॉल से ज्यादा महत्वपूर्ण बना जनता से जुड़ाव

बारिश के बीच भी सीएम मोहन यादव ने यात्रा जारी रखी. उनके लिए यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान और युवाओं को देशभक्ति से जोड़ने का अवसर था. बारिश की बूंदों के बीच लहराता तिरंगा इस यात्रा का सबसे खूबसूरत दृश्य बन गया. मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपना प्रोटोकॉल भी पीछे छोड़ दिया. रास्ते में बच्चों को देखकर वे रुके, उनसे संवाद किया और उन्हें तिरंगा भेंट किया. मुख्यमंत्री जी का यह सहज व्यवहार लोगों के बीच खासा चर्चा का विषय बना.

सीएम मोहन यादन ने बच्चों से किया दिलचस्प संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बच्चों से कहा की 'बच्चों, बारिश हो रही है, आप सब भीग जाओगे.' बच्चों ने भी पूरे उत्साह से जवाब दिया कि 'हमें बारिश में भीगना पसंद है.' बच्चों का उत्साह देखकर सीएम खुद उनके साथ पैदल चल पड़े. यह पल तिरंगा यात्रा का सबसे भावुक और यादगार दृश्य बन गया.

बुलेट पर सवार सीएम बारिश में तिरंगा यात्रा और रास्ते में बच्चों के साथ पैदल चलना, यह सहज और युवा अंदाज सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. यह संदेश भी गया कि नेतृत्व सिर्फ मंच से भाषण देने का नाम नहीं, बल्कि लोगों के बीच जाकर उनके साथ चलने का नाम है. मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा के माध्यम से प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को जन-आंदोलन बनाने का आह्वान किया. तिरंगा महज ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, गौरव और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है.

युवाओं के नाम मुख्यमंत्री का संदेश

सीएम मोहन यादव ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया. उनका संदेश स्पष्ट है कि जब युवा अपने कर्तव्यों और राष्ट्र के प्रति समर्पण को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, तभी भारत और मध्यप्रदेश नई ऊंचाइयों को छूएगा.

निवास से शुरू हुई यह यात्रा बारिश के बीच आगे बढ़ती रही और टीटी नगर स्टेडियम पहुंची. रास्ते में मिले बच्चों और नागरिकों का उत्साह इस बात का प्रतीक रहा कि तिरंगे के साथ जुड़ने के लिए मौसम नहीं, मन में देशभक्ति जरूरी है.

'यह सिर्फ यात्रा नहीं, एक संदेश था'- CM

आज भोपाल की सड़कों पर मुख्यमंत्री का यह अंदाज एक बड़ा संदेश छोड़ गया. देशभक्ति किसी औपचारिक कार्यक्रम की मोहताज नहीं है, यह दिल में हो, तो बारिश में भी कदम नहीं रुकते, प्रोटोकॉल भी पीछे छूट जाता है और नेता भी जनता के साथ पैदल चल पड़ता है. सीएम मोहन यादव की यह तिरंगा यात्रा युवाओं के लिए यही संदेश लेकर आगे बढ़ी. तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है.

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