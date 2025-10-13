इंदौर के राजवाड़ा में दुकानों को लेकर हुआ झगड़ा, चले लात-घूंसे और सामान भी फेंका गया

इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में रविवार रात दिवाली का सामान बेचने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट में बदल गया. दोनों तरफ से लात-घूंसे चले और गुस्से में आकर दुकानदारों ने एक-दूसरे पर सामान तक फेंक दिया. इस दौरान करीब 6 लोग घायल हुए. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप से लोग एक-दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं.

दोनों पक्षों में शांतिकी कोशिश

पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति नियंत्रित की. एसीपी हेमंत चौहान के अनुसार, यह घटना राजवाड़ा के बाहर दिवाली त्यौहार के सामान बेचने वालों के बीच हुई. रिश्ते में मामा-भांजे होने वाले सुनील और मोहित के बीच दुकान लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट भी हुई.

पुलिस एक्शन की अपील

दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर सराफा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. एसीपी हेमंत चौहान ने बताया कि आगामी त्योहार के चलते राजवाड़ा चौक पर कई दुकानें लगती हैं और दूर-दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं. इस कारण भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए दुकानदारों और लोगों से संयम बरतने की अपील की गई है.