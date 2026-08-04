राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़, दोनों परिवारों को लीगल नोटिस

मध्य प्रदेश इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक नया कानूनी विवाद सामने आया है. मामला इस बार हत्या की जांच का नहीं, बल्कि राजा और सोनम की शादी में हुए कैटरिंग खर्च के बकाया भुगतान का है. कैटरर ने दोनों परिवारों को लीगल नोटिस भेजते हुए रकम चुकाने की मांग की है.

दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब उनकी शादी से जुड़ा एक वित्तीय विवाद सुर्खियों में आ गया है. शादी में कैटरिंग की व्यवस्था करने वाले हितेश रोहिरा का दावा है कि समारोह का करीब 2 लाख 82 हजार रुपये का भुगतान अब भी बाकी है. इसी को लेकर उन्होंने मृतक राजा रघुवंशी के परिवार और मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी के पिता, दोनों पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा है.

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2 लाख 82 हजार बिल बकाया

कैटरर के अधिवक्ता जयंत दुबे के अनुसार, मई 2025 में आयोजित विवाह समारोह का कुल कैटरिंग बिल 11 लाख 42 हजार रुपये था. इसमें अधिकांश राशि का भुगतान हो चुका, लेकिन करीब 2 लाख 82 हजार 550 रुपये अभी भी बकाया हैं. बताया गया है कि भुगतान के लिए पहले भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर किसी भी पक्ष की ओर से जवाब नहीं मिला.

अब कैटरर ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, तो मामले में इंदौर की अदालत का रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, भुगतान की जिम्मेदारी को लेकर दोनों परिवार एक-दूसरे पर जवाबदेही डाल रहे हैं.

मई 2025 में राजा की हत्या हुई थी

बता दे कि राजा रघुवंशी की मई 2025 में हनीमून के दौरान मेघालय में हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद सरेंडर किया था. अब इसी मामले से जुड़ा यह नया विवाद चर्चा का विषय बन गया है.

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