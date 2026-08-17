स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशउज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर, कुछ श्रद्धालु घायल

उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर, कुछ श्रद्धालु घायल

Ujjain Mahakal Temple Stampede: मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ मचने की सूचना है. इस घटना में जान माल के क्षति की खबर नहीं है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 17 Aug 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

महाकाल मंदिर के ऊपरी तल पर स्थित श्रीनागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए लगी कतार में सोमवार को हरसिद्धि मंदिर चौराहे के समीप अफरा-तफरी मच गई. बैरिकेडिंग के अंदर डीपी के समीप करंट फैलने की अफवाह के बाद दर्शन के लिए कतार में खड़े लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस दौरान कुछ श्रद्धालु घायल हो गए. घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए चरक अस्पताल ले जाया गया.

घायलों में हिंदू बाई निवासी ढांचा भवन उज्जैन, सागर पुत्र मनीष उम्र 19 वर्ष निवासी किशनपुरा उज्जैन, लक्ष्मीबाई निवासी ढांचा भवन उज्जैन, अनसूया व उसकी मां ममता दोनों निवासी गंजबासौदा, हरिश्चंद्र निवासी ग्राम सिलवासा, वापी गुजरात, सोनम उम्र 18 वर्ष निवासी ग्वालियर, सुजीत कुमार निवासी दरभंगा बिहार, खुशी निवासी ग्वालियर तथा तुलसी व उसकी मां रेखा बाई दोनों निवासी वलसाड गुजरात शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: सागर: टैक्सी चालक के घर से मिले 3 करोड़ कैश, पुलिस जांच शुरू

पैरों में गंभीर चोट आई

भगदड़ के दौरान बेरिकैड्स से टकराने के कारण हरिश्चंद्र के पैरों में गंभीर चोट आई है. सभी घायलों का चरक अस्पताल में उपचार किया जा रहा है. घटना के बाद कुछ समय के लिए दर्शन व्यवस्था प्रभावित हुई. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अमले ने स्थिति को संभाला. फिलहाल दर्शन व्यवस्था सुचारू है.

तुरंत मदद नहीं मिली, बहुत खराब थी व्यवस्था

हरसिद्धि मंदिर परिसर के बाहर के हिस्से में भगदड़ का माहौल बना. हरसिद्धि चौराहे से सीधे नाथ चंद्रेश्वर मंदिर के लिए लाइन लगती है. उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए जो लोग सामान्य रूप से जाते हैं, उनके लिए अलग कतार है. एक पीड़ित सागर लकी की मां मीनू ने बताया कि उनका बेटा भगदड़ में दब कर बुरी तरह घायल हो गया. किसी ने उसकी मदद नहीं की. न मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली. बस एक भइया उसे उठाकर अस्पताल लेकर आए हैं. 

बेटे ने बताया कि वह रात के 01.00 बजे नाथ चंद्रेश्वर मंदिर की लाइन में दर्शन के लिए लगा था. सात-आठ घंटे का सफर करने के बाद वह पहुंचे थे. वहां दो घंटे खड़ा रखा गया था. आरती का समय था तो सभी को रोक दिया गया था. फिर अचानक से गेट खुले तो भगदड़ मच गई. फिर, टेंट भी गिर गया, सारे बैरिकेड भी नीचे गिर गए. उन्हीं बैरिकेड के नीचे उसके दोनों पैर फंस गए थे. जैसे तैसे वह एक पैर निकाल पाया, दूसरा पैर बुरी तरह से टूट गया. पीड़ित का कहना है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी हड्डियां चूर हो गई हों. 

आधे घंटे तक रोड पर पड़ा रहा पीड़ित लड़का

पीड़ित सागर का कहना है कि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी. मंदिर की सारी व्यवस्था खराब थी. रात भर से भक्त परेशान हुए थे. भगदड़ के समय भी किसी ने मदद नहीं की. पुलिस वालों से भी चिल्ला कर मदद मांगी, आधे घंटे तक रोड पर पड़ा रहा, अकेला चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी. फिर एक भइया आए, वह बाहर के थे. उन्होंने मदद की. हरसिद्धि माता के पास में लगे एक हेल्थ कैंप तक पहुंचाया. उसके आधे घंटे बाद वहां एंबुलेंस आई. 

युवक का कहना है कि VIP दर्शन वालों को तो सारी सुविधा दी जा रही थी. 300 रुपये की रसीद लेकर वीआईपी दर्शन करने दिए जा रहे थे. कल भी महाकाल मंदिर में बहुत भीड़ थी. सामान्य लोगों को एंट्री मानसरोवर के पास से मिल रही थी, वहां कल भी 4 घंटे तक खड़े रहना पड़ा था.

यह भी पढ़ें: ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज, 17 अगस्त को दाखिल होगी CBI चार्जशीट

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
MAHAKAL MADHYA PRADESH NEWS Ujjai News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर, कुछ श्रद्धालु घायल
उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर, कुछ श्रद्धालु घायल
मध्य प्रदेश
सागर: टैक्सी चालक के घर से मिले 3 करोड़ कैश, पुलिस जांच शुरू
सागर: टैक्सी चालक के घर से मिले 3 करोड़ कैश, पुलिस जांच शुरू
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज, 17 अगस्त को दाखिल होगी CBI चार्जशीट
ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज, 17 अगस्त को दाखिल होगी CBI चार्जशीट
मध्य प्रदेश
CM मोहन यादव ने वंदे मातरम् विवाद पर कहा- सोनिया-राहुल मांगे माफी
CM मोहन यादव ने वंदे मातरम् विवाद पर कहा- सोनिया-राहुल मांगे माफी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छात्र आंदोलन: राहुल की सोरेन को चिट्ठी, कहा- 'व्यक्तिगत तौर पर...'
छात्र आंदोलन: राहुल की सोरेन को चिट्ठी, कहा- 'व्यक्तिगत तौर पर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रोफेसर, टीचर, NGO...बीजेपी सांसद ने बताया कौन हैं दिमागी नक्सली?
प्रोफेसर, टीचर, NGO...बीजेपी सांसद ने बताया कौन हैं दिमागी नक्सली?
तमिल सिनेमा
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स, एक ने तो मांगी माफी, करोड़ों दान में दिए
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स
क्रिकेट
सिर्फ 4 गेंदों में ऑलआउट हो गई टीम इंडिया, गॉल में हुआ कमाल
सिर्फ 4 गेंदों में ऑलआउट हो गई टीम इंडिया, गॉल में हुआ कमाल
इंडिया
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
विश्व
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
Home Tips
Pressure Cooker Gasket Hack: प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
शिक्षा
UGC NET री-एग्जाम पर पूरी जानकारी, जानें परीक्षा जुड़े हर सवाल का जवाब 
UGC NET री-एग्जाम पर पूरी जानकारी, जानें परीक्षा जुड़े हर सवाल का जवाब 
ABP NEWS
अमरोहा हाईवे पर तेज़ आवाज़ में संगीत बज रहा था, तभी आग लग गई!
अमरोहा हाईवे पर तेज़ आवाज़ में संगीत बज रहा था, तभी आग लग गई!
ABP NEWS
खेलते समय तीसरी मंज़िल से गिरा छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल।
खेलते समय तीसरी मंज़िल से गिरा छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल।
ABP NEWS
नागपंचमी पर भगवान नागचण्डेश्वर जागते हैं
नागपंचमी पर भगवान नागचण्डेश्वर जागते हैं
ABP NEWS
एक महिला की तस्वीर को लेकर विवाद, मेट्रो में अफरातफरी मच गई।
एक महिला की तस्वीर को लेकर विवाद, मेट्रो में अफरातफरी मच गई।
ABP NEWS
गाँव के मुखिया का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो वायरल, सवाल उठे।
गाँव के मुखिया का राष्ट्रगान गाते हुए वीडियो वायरल, सवाल उठे।
Embed widget