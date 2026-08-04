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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव में हार के बाद BJP का बड़ा फैसला, इन पर चलेगा हंटर!

दतिया उपचुनाव में हार के बाद BJP का बड़ा फैसला, इन पर चलेगा हंटर!

Datia By Election 2026: बीजेपी नेतृत्व ने फैसला लिया है कि दतिया उपचुनाव में मिली हार के कारण जानने के लिए कमेटी गठित की जाएगी जो लोगों की जिम्मेदारी तय करेगी. इसके बाद नेताओं पर एक्शन भी हो सकता है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Aug 2026 02:39 PM (IST)
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मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए चिंता का सबब है. इस बड़ी हार के बाद बीजेपी नेतृत्व तुरंत ही एक्शन मोड में आ गया है और अब पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. 

दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने कारणों की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और पूर्व संगठन मंत्री अंबाराम कराडा को नई जिम्मेदारी दी गई है. ये दोनों सदस्य चुनाव प्रचार में शामिल सभी मंत्रियों, विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे. 

यह भी पढ़ें: दतिया में मिली हार पर BJP का महामंथन, CM हाउस में पदाधिकारियों की बड़ी बैठक

तय की जाएगी जिम्मेदारी

चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को सौंपी जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. जिम्मेदारी तय करने के फैसले से कयास लगाए जा रहे हैं कि जिम्मेदार नेताओं पर पार्टी एक्शन भी ले सकती है.

यह भी पढ़ें: Xप्लेन: दतिया में हार की वजह नरोत्तम मिश्रा हुए तो क्या बीजेपी देगी राजेंद्र भारती जैसी सजा?

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 04 Aug 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
BJP MP News Datia News Datia By Election 2026
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