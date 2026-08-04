दतिया उपचुनाव में हार के बाद BJP का बड़ा फैसला, इन पर चलेगा हंटर!

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए चिंता का सबब है. इस बड़ी हार के बाद बीजेपी नेतृत्व तुरंत ही एक्शन मोड में आ गया है और अब पार्टी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है.

दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी ने कारणों की समीक्षा के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. प्रदेश महामंत्री गौरव रणदीवे और पूर्व संगठन मंत्री अंबाराम कराडा को नई जिम्मेदारी दी गई है. ये दोनों सदस्य चुनाव प्रचार में शामिल सभी मंत्रियों, विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे.

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तय की जाएगी जिम्मेदारी

चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को सौंपी जाएगी. रिपोर्ट के आधार पर सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी. जिम्मेदारी तय करने के फैसले से कयास लगाए जा रहे हैं कि जिम्मेदार नेताओं पर पार्टी एक्शन भी ले सकती है.

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