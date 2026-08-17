Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशट्विशा की मौत से उठा पर्दा! हत्या या आत्महत्या... CBI चार्जशीट में खुलासा

ट्विशा की मौत से उठा पर्दा! हत्या या आत्महत्या... CBI चार्जशीट में खुलासा

Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के परिवार वालों के कहने पर जबलपुर हाई कोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दिया था. परजिनों का आरोप था कि ट्विशा की हत्या हुई है और तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Updated at : 17 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की ओर से बड़ा खुलासा हुआ है. सीबीआई ने 636 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आत्महत्या की बात सामने आई है. सीबीआई की ओर से बताया गया है कि ट्विशा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सुसाइड कंफर्म हुआ है.

दरअसल, ट्विशा शर्मा के परिवार ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि उसमें तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया है. ट्विशा के माता-पिता और भाई का कहना था कि आरोपी सास गिरिबाला के रसूख के कारण पोस्टमार्टम से पहले तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. उन्होंने ट्विशा की हत्या की आशंका जताई थी.

यह भी पढ़ें: सागर: टैक्सी चालक के घर से मिले 3 करोड़ कैश, पुलिस जांच शुरू

दिल्ली AIIMS की टीम ने किया था दूसरा पोस्टमार्टम

ट्विशा के परिवार की आपत्ति के बाद जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली AIIMS की टीम भोपाल पहुंची थी और भोपाल के AIIMS में ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ था. हालांकि, अब लेकिन दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आत्महत्या की बात ही सामने आई है. 

ट्विशा के पति और सास के खिलाफ आरोप पत्र

मॉडल-अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है. इससे पहले सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की कथित तौर पर दहेज के कारण हुई मौत के मामले में आरोपी रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी थी. रेगुलर मजिस्ट्रेट के छुट्टी पर होने के कारण कोर्ट की सुनवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी. दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थेय. 

ट्विशा शर्मा के परिवार की ओर से पेश वकील शुभांग दीक्षित ने आईएएनएस को बताया था कि सीबीआई की यह दलील कि जांच अभी चल रही है, सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी मंजूर कर ली. कोर्ट की सुनवाई के दौरान, आरोपियों ने सीबीआई के इस आरोप का विरोध किया कि उन्होंने अपने आवाज के नमूने (वॉइस सैंपल) देने में सहयोग नहीं किया था. बचाव पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आवाज के नमूने लेने की प्रक्रिया के दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों का व्यवहार ठीक नहीं था और इस पर कोर्ट के सामने आपत्ति जताई थी.

यह भी पढ़ें: उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर, कुछ श्रद्धालु घायल

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
MP News Bhopal News Twisha Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
ट्विशा की मौत से उठा पर्दा! हत्या या आत्महत्या... CBI चार्जशीट में खुलासा
ट्विशा की मौत से उठा पर्दा! हत्या या आत्महत्या... CBI चार्जशीट में खुलासा
मध्य प्रदेश
उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर, कुछ श्रद्धालु घायल
उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में भगदड़ की खबर, कुछ श्रद्धालु घायल
मध्य प्रदेश
सागर: टैक्सी चालक के घर से मिले 3 करोड़ कैश, पुलिस जांच शुरू
सागर: टैक्सी चालक के घर से मिले 3 करोड़ कैश, पुलिस जांच शुरू
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज, 17 अगस्त को दाखिल होगी CBI चार्जशीट
ट्विशा शर्मा की मौत का खुलेगा राज, 17 अगस्त को दाखिल होगी CBI चार्जशीट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
लखीसराय से उज्जैन तक, सावन के तीसरे सोमवार पर हादसों का कहर
झारखंड
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
Hockey
32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच
32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच
ओटीटी
Welcome To The Jungle अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां होगी रिलीज
'वेलकम टू द जंगल' अब ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें- कब और कहां?
इंडिया
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
विश्व
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
एग्रीकल्चर
Best Soil for Crops: मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
मिट्टी का रंग बताता है खासियत, जानें काली-लाल और पीली मिट्टी का फर्क
ट्रेंडिंग
Viral Old Man Dance Video: हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
हसीनाओं संग डांस करते दादा जी का वीडियो वायरल, यूजर्स ले रहे मजे
ABP NEWS
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
ABP NEWS
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
ABP NEWS
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
ABP NEWS
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
ABP NEWS
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Embed widget