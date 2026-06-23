इंदौर: NEET एग्जाम देकर लौटी छात्रा का नर्मदा नदी के किनारे मिला शव, मां को किया था आखिरी फोन

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: NEET एग्जाम देकर लौटी छात्रा का नर्मदा नदी के किनारे मिला शव, मां को किया था आखिरी फोन

Indore News: NEET एग्जाम देकर लौटी छात्रा का नर्मदा नदी के किनारे मिला शव, मां को किया था आखिरी फोन

Indore News In Hindi: NEET परीक्षा देने गई इंदौर की छात्रा निक्की यादव का शव नर्मदा नदी किनारे मिला. परिजनों ने आत्महत्या की आशंका से इनकार करते हुए अपहरण और साजिश की जांच की मांग की है.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 23 Jun 2026 11:14 PM (IST)
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इंदौर में NEET परीक्षा देने गई एक छात्रा का शव नर्मदा नदी किनारे मिलने से सनसनी फैल गई है. लसूडिया क्षेत्र की रहने वाली निक्की यादव रविवार (21 जून ) को महू में मेडिकल प्रवेश परीक्षा देने गई थी, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई. परिवार ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी. अब उसका शव मिलने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

जानकारी के मुताबिक, तलावली चांदा निवासी निक्की यादव रविवार को महू स्थित परीक्षा केंद्र में NEET की परीक्षा देने गई थी. परीक्षा समाप्त होने के बाद उसने अपनी मां को फोन किया और बताया कि वह महू से भंवरकुआं पहुंच चुकी है.

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इसके बाद परिवार का उससे संपर्क नहीं हो पाया. जब काफी देर तक निक्की घर नहीं लौटी तो परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने सोमवार को भंवरकुआं थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई.

नर्मदा नदी में मिला शव

इसी बीच खरगोन जिले के करई थाना क्षेत्र में नर्मदा नदी से एक युवती का शव बरामद हुआ. पुलिस ने जांच शुरू की तो शव की पहचान निक्की यादव के रूप में हुई. यह खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

निक्की के पिता का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती थी. उन्होंने बताया कि निक्की पढ़ाई में अच्छी थी और 12वीं के बाद उसने अपने करियर के लिए कई दूसरे विकल्प भी तैयार कर रखे थे. परिवार का कहना है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए.

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हर एंगल से जांच में जुटी पुलिस

पुलिस की शुरुआती आशंका है कि छात्रा ने बड़वाह क्षेत्र के एक पुल से नर्मदा नदी में छलांग लगाई हो सकती है. हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है. भंवरकुआं और करई थाना पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है.

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जाएगी.

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Published at : 23 Jun 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
Indore News NEET EXAM CRIME NEWS MADHYA PRADESH NEWS
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