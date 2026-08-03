दतिया उपचुनाव: हैरान करने वाले हैं पांचवें राउंड के रुझान, पलट गया गेम

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जारी मतगणना के शुरुआती रुझान हैरान करने वाले हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आशुतोष तिवारी शुरुआती रुझानों में मात खा रहे हैं जबकि कांग्रेस के घनश्याम सिंह बढ़त बनाए हुए हैं. एमपी के पूर्व गृहमंत्री और दतिया के पूर्व विधायक नरोत्तम ने काउंटिंग की शुरुआत में ही जनता को बधाई देते हुए यह दावा कर दिया था कि बीजेपी की जीत तय है. हालांकि, रुझान इससे उलट आ रहे हैं जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिख रही है.

दरअसल, काउंटिंग के चौथे राउंड तक कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 4808 वोट मिले, जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 4058 वोट मिले हैं. चंद्रशेखर आजाद की आसपा से प्रत्याशी भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं. उन्हें चौथे राउंड की गिनती तक 2025 मत मिले हैं. यानी कांग्रेस फिलहाल, 783 वोटों से आगे चल रही है.

वोट परसेंट में कौन आगे कौन पीछे

दरअसल, दतिया में कुल 21 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 22वां विकल्प है NOTA का. वोट परसेंट की बात करें तो चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस के घनश्याम सिंह 39.57 फीसदी वोट पाकर आगे चल रहे हैं जबकि बीजेपी के आशुतोष तिवारी भी वोट परसेंट के मामले में ज्यादा पीछे नहीं हैं. उन्हें भी अब तक 39.47 फीसदी वोट ही मिले हैं. दोनों के बीच मतों का अंतर भी बेहद कम है.

NOTA पर भी 70 वोट

खबर लिखे जाने तक दतिया की जनता ने NOTA पर भी 70 वोट दिए हैं. NOTA यानी 'नन ऑफ दि अबव' यानी वोटर्स को मौजूदा प्रत्याशियों में से कोई भी पसंद नहीं है. हालांकि, नोटा पर अगर सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाएं तो भी दूसरे नंबर के प्रत्याशी को विजेता माना जाता है. यह महज वोटर के लिए अपनी असंतुष्टि जाहिर करने का एक तरीका होता है.

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