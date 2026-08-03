'कांग्रेस के एक्शन का मुझपर कोई असर नहीं', राजेंद्र भारती बोले- सपा-बसपा दोनों को...

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के सोमवार को घोषित होने वाले परिणाम से पहले कांग्रेस ने रविवार रात पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया. इस बीच राजेंद्र भारती की प्रतिक्रिया सामने आई है.

राजेंद्र भारती ने कहा, "चुनाव तो लड़ेंगे. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैंने समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के टिकट पर चुनाव लड़ा है. लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी को जीवित रखने के लिए कितना संघर्ष किया है. अगर ऐसे लोगों को पार्टी निकाल रही है और संघर्षशील लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस के लिए कौन संघर्ष करेगा."

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निष्कासन के बाद भड़के राजेंद्र भारती

राजेंद्र भारती ने आगे कहा, "जब कांग्रेस के लिए कोई संघर्ष ही नहीं करेगा, ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया जाएगा. तो फिर सरकार कैसे बनेगी. बीजेपी से मिले हुए कांग्रेस नेताओं के सहारे से सरकार बनेगी?" उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का नुकसान है और संघर्षशील कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है तो इसका मैसेज पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा.

Datia, Madhya Pradesh: On being suspended from the primary membership of the Indian National Congress, Former Congress MLA Rajendra Bharti says, "As I have said before, I have contested elections on a Samajwadi Party ticket and also on a BSP ticket. But the people of Madhya… pic.twitter.com/gsfEsBdldq — IANS (@ians_india) August 2, 2026

कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को किया निष्कासित

कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राजेंद्र भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है. कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए भारती ने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अगले विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा घटनाक्रम बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का षड्यंत्र है और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा. भारती ने कहा कि उनका संघर्ष हमेशा मिश्रा के खिलाफ रहा है और आगे भी जारी रहेगा. उन्होंने कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि जनता 2028 के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देगी.

दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसमें 71.44 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था. इस सीट के चुनाव परिणाम सोमवार (3 अगस्त) की शाम तक जारी हो जाएंगे.

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