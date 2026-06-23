हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: लखनऊ अग्निकांड के बाद इंदौर में बड़ा एक्शन, कई कोचिंग सेंटर सील, छात्रों को लौटाया गया घर

Indore News: लखनऊ अग्निकांड के बाद इंदौर में बड़ा एक्शन, कई कोचिंग सेंटर सील, छात्रों को लौटाया गया घर

Indore News In Hindi: लखनऊ अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद इंदौर प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया. फायर सेफ्टी में खामियां मिलने पर कई कोचिंग सेंटर सील किए गए, छात्रों को घर भेजा गया.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 23 Jun 2026 07:06 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड और 15 छात्रों की मौत के बाद इंदौर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. छात्रों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर शहरभर में कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू की गई. इसके लिए नगर निगम, फायर ब्रिगेड, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें बनाई गईं, जिन्होंने विभिन्न इलाकों में स्थित कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया.

जांच के दौरान कई कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं पाया गया. अधिकारियों को कई जगह फायर एनओसी नहीं मिली, जबकि कुछ संस्थानों में आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट), अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप नहीं थीं. अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए तुरंत कार्रवाई की.

कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बयान- बीजेपी शासित सरकारों में बढ़ रहा करप्शन

कई कोचिंग सेंटरों पर लगा ताला

निरीक्षण के दौरान जिन कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी मिली, उन्हें मौके पर ही सील कर दिया गया. कार्रवाई के समय कोचिंग में मौजूद छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उन्हें घर भेज दिया गया.

अचानक हुई इस कार्रवाई से छात्रों और अभिभावकों के बीच हलचल भी देखने को मिली. हालांकि प्रशासन ने साफ किया कि यह कदम केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.

प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जिन संस्थानों में नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उनके खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. अधिकारियों ने बताया कि शहर के सभी कोचिंग सेंटरों की चरणबद्ध तरीके से जांच की जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके.

सुधार के लिए मिलेगा 15 से 20 दिन का समय

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सील किए गए संस्थानों को शपथ पत्र देने के बाद 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा. इस दौरान उन्हें फायर सेफ्टी और सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी इंतजाम पूरे करने होंगे.

छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा, टायर फटने से अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 6 की मौत

तय मानकों के अनुसार व्यवस्थाएं पूरी होने और जांच में संतोषजनक स्थिति मिलने के बाद ही उन्हें दोबारा संचालन की अनुमति दी जाएगी. प्रशासन का मानना है कि इस अभियान से कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और छात्रों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सकेगा.

और पढ़ें
Published at : 23 Jun 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Lucknow Fire Indore News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Indore News: लखनऊ अग्निकांड के बाद इंदौर में बड़ा एक्शन, कई कोचिंग सेंटर सील, छात्रों को लौटाया गया घर
लखनऊ अग्निकांड के बाद इंदौर में बड़ा एक्शन, कई कोचिंग सेंटर सील, छात्रों को लौटाया गया घर
मध्य प्रदेश
कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बयान- बीजेपी शासित सरकारों में बढ़ रहा करप्शन
कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बयान- बीजेपी शासित सरकारों में बढ़ रहा करप्शन
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा, टायर फटने से अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 6 की मौत
छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा, टायर फटने से अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, 6 की मौत
मध्य प्रदेश
इंदौर के स्कूल में फूड प्वाइजनिंग का कहर, मेस का खाना खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार
इंदौर के स्कूल में फूड प्वाइजनिंग का कहर, मेस का खाना खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार
Advertisement

वीडियोज

Honda Elevate facelift में नहीं होगा Hybrid! #honda #hondaelevate #autolive
Ali Fazal की Crime Series 'Raakh' पर बड़ा दावा, क्या बनेगी अगली Paatal Lok?
Lucknow Coaching Centre Fire: लखनऊ अग्निकांड: न भागने की जगह, न बचने का चांस...ऐसे काल बन गई कोचिंग!
Rajkumar Hirani ने दिया बड़ा अपडेट, जल्द लौट सकते हैं Munna Bhai और 3 Idiots
नई SUV खरीदनी है? July में launch होंगी ये सबसे बड़ी SUVs! #suv #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस ने ईरान से हटाया प्रतिबंध, उधर भारत के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी
इधर यूएस ने ईरान से हटाया प्रतिबंध, उधर भारत के लिए आ गई अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी
बिहार
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
भरत तिवारी केस के बीच प्रशांत किशोर का CM सम्राट पर हमला, 'एक नंबर का अपराधी आदमी है'
विश्व
El Nino Impact: NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
NASA ने डराया! प्रशांत महासागर में खतरनाक अल नीनो एक्टिव, भारत पर मंडराया बड़ा खतरा
क्रिकेट
Watch: जिस दिन किया था डेब्यू, उसी दिन पद्मश्री से सम्मानित किए गए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार
जिस दिन किया था डेब्यू, उसी दिन पद्मश्री से सम्मानित किए गए रोहित शर्मा, राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार
बॉलीवुड
Box Office: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कर दी रिकॉर्ड्स की बारिश, अब 100 करोड़ से कितना दूर?
इंडिया
Explained: 146 साल में सबसे सूखा रहेगा जून! एक्सपर्ट्स क्यों बोले- भारत में भयंकर अकाल ला सकता है 'गॉडजिला'?
146 साल में सबसे सूखा रहेगा जून! एक्सपर्ट्स क्यों बोले- भारत में भयंकर अकाल ला सकता है गॉडजिला?
इंडिया
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
भारत-अमेरिका की 500 अरब डॉलर की डील पर फैसला कब? दिल्ली में हुई बड़ी बैठक
इंडिया
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026, MP, महाराष्ट्र और गुजरात में हाहाकार; सामान्य से 85% तक कम बरसे बादल
सदी का सबसे सूखा जून बनने की कगार पर जून 2026! MP, महाराष्ट्र में हाहाकार, सामान्य से 85% तक कम बारिश
ENT LIVE
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
Gram Chikitsalay Season 2 Review: Panchayat को भी टक्कर देता शानदार शो
ENT LIVE
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
Lock Upp Season 2: Ram Kapoor, Shivangi Joshi और Pamela Serina की एंट्री से बढ़ा उत्साह, Netflix पर लौट रहा है शो
ENT LIVE
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
Samay Raina संग Mukesh Khanna का चौंकाने वाला कोलैब, सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ENT LIVE
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
Munna Bhai 3 और 3 Idiots Sequel पर Rajkumar Hirani का बड़ा अपडेट, फैंस हुए खुश
ENT LIVE
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Baby Do Die Do Trailer Review: Huma Qureshi का दमदार अवतार, बिना बोले जीत लिया दिल
Embed widget