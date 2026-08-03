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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशExclusive: दतिया में कांग्रेस आगे, नरोत्तम मिश्रा बोले- 1 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा

Exclusive: दतिया में कांग्रेस आगे, नरोत्तम मिश्रा बोले- 1 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा

Exclusive: नरोत्तम मिश्रा ने दतिया उपचुनाव के परिणामों के बीच एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ही जीतेगी.

Written By : अंबुज पांडेय |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Aug 2026 11:26 AM (IST)
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मध्य प्रदेश स्थित दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के परिणामों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है.

एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में मिश्रा ने कहा कि बीजेपी के लिए यह शुरुआती झटका है लेकिन जीत हमारी ही होगी. उन्होंने कहा कि 1 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा. बता दें कि दतिया उपचुनाव की काउंटिंग शुरू होने के बाद बीजेपी ने बढ़त बना रखी थी.

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कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को पछाड़ा

कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह तीसरे राउंड के बाद अब चौथे राउंड में भी बढ़त बना ली है. कांग्रेस उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से 736 वोटों से आगे चल रहे हैं. तीसरे राउंड में घनश्याम सिंह ने महज 33 वोटों से बढ़त बनाई थी. अब बीजेपी के आशुतोष तिवारी दूसरे नंबर पर खिसके हुए हैं. 

दूसरे राउंड तक बीजेपी के आशुतोष तिवारी 875 वोटों से आगे चल रहे थे. उन्हें दूसरे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद 8 हजार 253 वोट मिले. वहीं घनश्याम सिंह को 7 हजार 378 वोट मिले थे. इनके अलावा आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव मंडल को 3530 वोट मिले. फिलहाल कांग्रेस ने चौथे राउंड की गिनती के बाद अब 700 से ज्यादा वोटों से बढ़त हासिल कर ली है.

15 राउंड में खत्म होगी काउंटिंग

शुरुआती रुझानों में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई थी. दतिया उपचुनाव की काउंटिंग 15 राउंड में होना है इसके लिए कुल 21 काउंटर बनाए गए हैं. चार राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है जिसमें अब कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली है.  मुकाबले को आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव ने त्रिकोणीय बनाया दिया है. 

काउंटिंग से पहले कांग्रेस ने लिया एक्शन

काउंटिंग शुरू होने से पहले कांग्रेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया. उन पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के विरोध में उपचुनाव में प्रचार किया था. उपचुनाव के लिए काउंटिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है. सबसे पहले डाक मतपत्र की गणना की हुई. इसके उपरांत प्रातः साढ़े आठ बजे से ईवीएम के मतों की गणना शुरू हुई. 

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 03 Aug 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
MP News Narottam Mishra MP POlitics MADHYA PRADESH NEWS Datia NEWS
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