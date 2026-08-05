मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश54 हजार की नौकरी, 2.13 करोड़ की संपत्ति! EOW का बड़ा खुलासा

54 हजार की नौकरी, 2.13 करोड़ की संपत्ति! EOW का बड़ा खुलासा

Indore News In Hindi: कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्ति, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं. फिलहाल ईओडब्ल्यू मामले की विस्तृत जांच कर रही है और कई अन्य पहलुओं की भी पड़ताल जारी है.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 05 Aug 2026 03:37 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश में इंदौर के एमवाय अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट राकेश गौरवे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने बड़ी कार्रवाई की है. ईओडब्ल्यू की जांच में राकेश गौरवे और उनके परिवार के पास ज्ञात आय से करीब 108 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिलने का दावा किया गया है. 

कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपये की चल-अचल संपत्ति, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं. फिलहाल ईओडब्ल्यू मामले की विस्तृत जांच कर रही है और कई अन्य पहलुओं की भी पड़ताल जारी है. ईओडब्लू की कार्रवाई से स्वास्थ्य महकमे में हडकंप मचा हुआ है.

यह भी पढ़ें: दतिया उपचुनाव के बाद MP कांग्रेस की सभी इकाई भंग, होगा बड़ा बदलाव

दो करोड़ से अधिक की संपत्ति 

ईओडब्ल्यू की डीएसपी नंदिनी शर्मा के अनुसार, एमवाय अस्पताल में तैनात फार्मासिस्ट राकेश गौरवे और उनके परिवार के पास लगभग 2 करोड़ 13 लाख 85 हजार रुपये की चल एवं अचल संपत्ति का पता चला है. जांच में उनकी कुल वैध आय 1 करोड़ 11 लाख 31 हजार 383 रुपये आंकी गई, जबकि अर्जित संपत्ति ज्ञात आय से करीब 108 प्रतिशत अधिक पाई गई.

पत्नी भी सरकारी सेवा में 

जांच में सामने आया कि राकेश गौरवे की नियुक्ति वर्ष 2007 में हुई थी. वर्ष 2015 में उनका मासिक वेतन 18 हजार 711 रुपये था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 54 हजार 664 रुपये हो गया. उनकी पत्नी मीनाक्षी गौरवे वर्ष 2010 से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और वर्तमान में उनका मासिक वेतन 42 हजार 402 रुपये है.

प्लाट-मकान कैश बरामद 

ईओडब्ल्यू की छापेमारी में इंदौर स्थित पांच प्लॉट, एक दो मंजिला मकान, 1 लाख 51 हजार रुपये नकद और संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं. जांच एजेंसी सरकारी दवा स्टॉक में संभावित अनियमितताओं और विदेश यात्रा, विशेषकर थाईलैंड यात्रा, से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है. ईओडब्ल्यू का कहना है कि जांच जारी है और आगे और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं.

उधर इस कार्रवाई पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कोई बयान नहीं आया है. लेकिन अब पूरे विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'ऐसी टिप्पणी न करें' दतिया में हारी BJP, अब नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी पर किया बड़ा दावा

Published at : 05 Aug 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Indore News EOW MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
54 हजार की नौकरी, 2.13 करोड़ की संपत्ति! EOW का बड़ा खुलासा
54 हजार की नौकरी, 2.13 करोड़ की संपत्ति! EOW का बड़ा खुलासा
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव के बाद MP कांग्रेस की सभी इकाई भंग, होगा बड़ा बदलाव
दतिया उपचुनाव के बाद MP कांग्रेस की सभी इकाई भंग, होगा बड़ा बदलाव
मध्य प्रदेश
'ऐसी टिप्पणी न करें' दतिया में हारी BJP, अब नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी पर किया बड़ा दावा
'ऐसी टिप्पणी न करें' दतिया में हारी BJP, अब नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी पर किया बड़ा दावा
मध्य प्रदेश
मीनाक्षी नटराजन केस: HC ने एमपी के तीनों राज्यसभा सांसदों को भेजा नोटिस
मीनाक्षी नटराजन केस: HC ने एमपी के तीनों राज्यसभा सांसदों को भेजा नोटिस
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Bollywood News: सोहेल को सपोर्ट करने पहुंचे सलमान खान, जेल के दिनों और 16 किलो वेट लॉस पर किया खुलासा (04.08.26)
Bigg Boss 20 में क्या है Salman Khan का Karan Arjun Secret? Promo ने बढ़ाई उत्सुकता
Salman Khan का Emotional खुलासा, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर पहली बार करी चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
छात्रों पर कठोर कार्रवाई के पक्ष में नहीं सुप्रीम कोर्ट, कहा- 'उन्हें समझाना चाहिए'
बिहार
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
नीतीश के हटने से BJP हारी? अनंत सिंह के बयान पर JDU का रिएक्शन आया
क्रिकेट
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बेन स्टोक्स बनेंगे लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, करोड़ों लुटाने को तैयार ये टीम
बॉलीवुड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
कौन थे प्रदीप सिंह रावत? बॉलीवुड के पहले 100 करोड़ कमाने वाले 'विलेन' का बनाया था रिकॉर्ड
इंडिया
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
लोकसभा सचिवालय के निदेशक की संदिग्ध मौत, फ्लैट से मिला सुसाइड नोट; कर्ज के जिक्र ने बढ़ाए सवाल
इंडिया
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
'क्या आपमें हिम्मत है कि...', मल्लिकार्जुन खरगे का राज्यसभा में किरेन रिजिजू को चैलेंज
एग्रीकल्चर
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
मध्यप्रदेश-राजस्थान के किसान ध्यान दें, इन फसलों में सबसे ज्यादा मुनाफा
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का बड़ा अपडेट! आ गए इतने सारे नए फीचर्स, चेक करें लिस्ट
WhatsApp का बड़ा अपडेट! आ गए इतने सारे नए फीचर्स, चेक करें लिस्ट
ABP NEWS
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
क्या गाज़ियाबाद के मॉल्स में भी ऐसा होता है?
ABP NEWS
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
जो लोग ज्वालामुखी मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, वे ध्यान दें: आपको पैदल चलना होगा।
ABP NEWS
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
भारत के राष्ट्रपति का 'एट होम' कार्ड जारी किया गया।
ABP NEWS
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
राष्ट्रपति के कार्ड में भारत की कलात्मक विरासत की झलक।
ABP NEWS
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे पर फिर से मुश्किलें आ गई हैं।
Embed widget