दतिया उपचुनाव के बाद MP कांग्रेस की सभी इकाई भंग, होगा बड़ा बदलाव

मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. दतिया उपचुनाव के बाद पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों, प्रकोष्ठों और उनकी हर स्तर की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. यह फैसला संगठन के व्यापक पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत लिया गया है.

बताया जा रहा है कि यह निर्णय दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद लिया गया. बैठक में संगठन को मजबूत करने और नई टीम के गठन को लेकर चर्चा हुई थी. इसके बाद प्रदेश स्तर पर पूरे संगठन को नए सिरे से तैयार करने का फैसला किया गया.

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प्रदेश प्रभारी ने जारी किया आदेश

मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देशों और संगठनात्मक पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया है.

जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत गठित सभी विभागों, प्रकोष्ठों और उनकी समस्त स्तर की इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है. इसका मतलब है कि अब इन सभी इकाइयों का गठन नए सिरे से किया जाएगा.





नई टीम पर रहेगी नजर

इस फैसले के बाद अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस नई संगठनात्मक टीम में किन नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देती है. माना जा रहा है कि पार्टी आगामी चुनावों और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से यह बदलाव कर रही है. नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है.

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कांग्रेस के इस फैसले को प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है. आने वाले दिनों में पार्टी की नई रणनीति और नई टीम की घोषणा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रहेगी.