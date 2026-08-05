'ऐसी टिप्पणी न करें' दतिया में हारी BJP, अब नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी पर किया बड़ा दावा

मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भीतर रार मची हुई. सड़क से सोशल मीडिया तक कई दावे किए जा रहे हैं. इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया उपचुनाव में प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और अपने रिश्तों पर सफाई दी है.

मिश्रा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं. आशुतोष तिवारी मेरे अनुज हैं. उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है, और आगे भी रहेगी. हमारे बीच न कभी कोई कटुता थी, न आज है. आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई.

उन्होंने लिखा कि आशुतोष भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ, समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता हैं. मेरे चुनाव 2003 डबरा से मैने उन्हें एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में ही देखा है. मैंने वर्षों से उनकी कार्यशैली को करीब से देखा है. मुझे पूरा विश्वास है कि वे संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आशुतोष ने भी परिणाम के पश्चात किसी का नाम लेकर नाराज़गी नहीं जताई यह भी सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान के भाव का प्रकटीकरण है !

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'ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार न करें...'

बीजेपी नेता ने कहा कि मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वे ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार न करें जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष को किसी प्रकार का नुकसान पहुँचे. हमारी ताकत हमारी एकजुटता, अनुशासन और संस्कार हैं. लआशुतोष तिवारी और मेरे बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है. वह सदैव मेरे अनुज है, उनके लिए मैं अभिभावक.. हमारा और उनका यह रिश्ता सदैव ऐसे ही बना रहेगा.

उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा स्थायी रहते हैं !