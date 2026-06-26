हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशIndore News: रेस्टोरेंट में नकली नोट चलाने पहुंचा युवक गिरफ्तार, 84 हजार रुपये की फर्जी करेंसी और प्रिंटर बरामद

Indore News: रेस्टोरेंट में नकली नोट चलाने पहुंचा युवक गिरफ्तार, 84 हजार रुपये की फर्जी करेंसी और प्रिंटर बरामद

Indore News In Hindi: आरोपियों के पास से 200 रुपये के 424नकली नोट यानि कुल चौरासी हजार और कलर्ड प्रिंटर जब्त किए गए हैं. आरोपियों ने नकली नोट छपने का तरीका ऑनलाइन सीखा था.

Written By : फिरोज खान, इंदौर |  Updated at : 26 Jun 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के इंदौर में गांधी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट छापने और उन्हें बाजार में खपाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. जहां गांधी नगर इलाके में क्षेत्र के 'सांवरिया रेस्टोरेंट' पर नकली नोट चलाते हुए एक आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गिरोह के दो अन्य सदस्यों, जय वैष्णव और रवि चौधरी को भी गिरफ्तार किया है. 

आरोपियों के पास से 200 रुपये के 424नकली नोट यानि कुल चौरासी हजार और कलर्ड प्रिंटर जब्त किए गए हैं. आरोपियों ने नकली नोट छपने का तरीका ऑनलाइन सीखा था.

 रेस्टोरेंट संचालक को हुआ शक 

एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, मुख्य आरोपी दीपक पटेल गांधी नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सांवरिया रेस्टोरेंट पर चाय-नाश्ता करने पहुंचा था. वहां उसने दुकानदार को 200 रुपये का एक नोट दिया. दुकानदार को नोट की बनावट देखकर संदेह हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच थोड़ा विवाद भी हुआ. दुकानदार ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी.

यह भी पढ़ें: प्यार में सुसाइड या साजिश? अशोकनगर डबल डेथ केस की जांच करेगी SIT, सबूतों से उलझी जांच

सूचना मिलते ही गांधी नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दीपक पटेल को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि नोट नकली था. तलाशी लेने पर उसके पास से कुछ और नकली नोट भी बरामद हुए. 

पूछताछ में दो और नाम आए सामने 

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर जब उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो इस गिरोह के दो अन्य साथियों जय वैष्णव और रवि चौधरी के नाम भी सामने आए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ये आरोपी उच्च गुणवत्ता वाले पेपर और कलर्ड प्रिंटर की मदद से बड़ी सफाई से 200-200 रुपये के नकली नोट छापते थे. फिर उन्हें अच्छी तरह से कटिंग करके बाहरी और स्थानीय दुकानों पर छोटे-मोटे लेन-देन में खपाते थे. 

पुलिस ने इनके पास से 200 रुपये के 424 नकली नोट कुल 84,000 रुपये और एक तरफ से प्रिंट किए गए 500 रुपये के नोट जब्त किए हैं. पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने नकली नोट छापने का यह तरीका ऑनलाइन और मीडिया में आई खबरों से सीखा था. फिलहाल मामले की आगे की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: रतलाम: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए ताजिया उठा रहे लोग, 3 की मौत और 9 घायल

Published at : 26 Jun 2026 08:14 PM (IST)
Tags :
Fake Currency Indore News MADHYA PRADESH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
Indore News: रेस्टोरेंट में नकली नोट चलाने पहुंचा युवक गिरफ्तार, 84 हजार रुपये की फर्जी करेंसी और प्रिंटर बरामद
इंदौर में नकली नोट चलाने पहुंचा युवक गिरफ्तार, 84 हजार रुपये की फर्जी करेंसी और प्रिंटर बरामद
मध्य प्रदेश
प्यार में सुसाइड या साजिश? अशोकनगर डबल डेथ केस की जांच करेगी SIT, सबूतों से उलझी जांच
प्यार में सुसाइड या साजिश? अशोकनगर डबल डेथ केस की जांच करेगी SIT, सबूतों से उलझी जांच
मध्य प्रदेश
रतलाम: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए ताजिया उठा रहे लोग, 3 की मौत और 9 घायल
रतलाम: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए ताजिया उठा रहे लोग, 3 की मौत
मध्य प्रदेश
Ujjain News: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊपर लटकाई कार को विस्फोट से उड़ाया, वीडियो वायरल
उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊपर लटकाई कार को विस्फोट से उड़ाया, वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Venezuela Earthquake: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार
वेनेजुएला भूकंप: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार
महाराष्ट्र
Ketan Agarwal Murder Case: सिया गोयल के भाई ने पुलिस को दिया बड़ा बयान, 'चेतन से प्रेम संबंध...'
केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया गोयल के भाई ने पुलिस को दिया बड़ा बयान, 'चेतन से प्रेम संबंध...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे 6 भारतीय जवान, पहली बार सामने आए नाम, नेशनल वॉर मेमोरियल में मिली जगह
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे 6 भारतीय जवान, पहली बार सामने आए नाम, नेशनल वॉर मेमोरियल में मिली जगह
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
धुआंधार कमाई कर रही 'वेलकम टू द जंगल', 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
विश्व
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget