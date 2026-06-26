हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशरतलाम: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए ताजिया उठा रहे लोग, 3 की मौत और 9 घायल

रतलाम: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए ताजिया उठा रहे लोग, 3 की मौत और 9 घायल

Ratlam News: स्थानीय लोगों का आरोप है कि 11KW की हाई टेंशन तार काफी नीचे की तरफ झुकी हुई है. यहां से बसें तक नहीं निकल सकतीं. प्रशासन का इसपर ध्यान नहीं है. लाइनमैन ने भी जुलूस के समय लाइन नहीं काटी.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 26 Jun 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के रतलाम से बड़े हादसे की खबर है. रतलाम जिले के ग्राम हतनारा में मोहर्रम जुलूस के दौरान ताजिए की छत हाई टेंशन बिजली लाइन से छू गई. ताजिया उठाने वाले करीब 12 लोग तेज करंट की चपेट में आ गए, जिनमें से तीन की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं 9 अन्य गंभीर रूप से झुलसे हैं. इन सभी का पास के अस्पताल में इलाज जारी है. 

जानकारी के अनुसार, ग्राम हतनारा में मोहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था. इसी दौरान जुलूस में शामिल ताजिया या उससे जुड़ा हिस्सा ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गया, जिससे करंट फैल गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

यह भी पढ़ें: Ujjain News: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊपर लटकाई कार को विस्फोट से उड़ाया, वीडियो वायरल

रतलाम पुलिस कर रही मामले की जांच

एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि करंट लगने से झुलसे घायलों का रतलाम मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है. घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. मरने वालों में रशीद खान, सड्डू हुसैन और अरबाज खान शामिल हैं. 

लाइनमैन की लापरवाही, काफी नीचे थे हाई टेंशन तार

वहीं, मोहर्रम जुलूस में शामिल स्थानीय मुस्लिम लोगों का कहना है कि हर साल यहां से ये ताजिया मोहर्रम जुलूस के रूप में निकलता है. हर वर्ष MPEB के लाइनमैन हमारे मोहर्रम जुलूस के साथ रहते हैं. इस बार भी साथ थे. हर बार ताजिया उठाने के समय ऊपर की हाई टेंशन लाइन बंद कर दी जाती है. हालांकि, इस बार ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया है. 

इस मामले में लाइनमैन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा है. यह लाइन बहुत नीचे हैं और गांव के बीचों बीच 11 केवी हाई टेंशन लाइन के तार जा रहे हैं. बस ट्रक भी इसके नीचे से नहीं निकल सकते. लोगों की मांग है कि यहां से बिजली पोल को हटाना चाहिए और लाइन को यहां से एक तरफ शिप्ट करन देना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'

Input By : अफसर खान
Published at : 26 Jun 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Ratlam News MP News Muharram 2026 Muharram 2026 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
रतलाम: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए ताजिया उठा रहे लोग, 3 की मौत और 9 घायल
रतलाम: मोहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए ताजिया उठा रहे लोग, 3 की मौत
मध्य प्रदेश
Ujjain News: उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊपर लटकाई कार को विस्फोट से उड़ाया, वीडियो वायरल
उज्जैन में मुहर्रम जुलूस में 40 फीट ऊपर लटकाई कार को विस्फोट से उड़ाया, वीडियो वायरल
मध्य प्रदेश
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
सिया बनी सोनम! अब राजा रघुवंशी की मां बोलीं, 'लड़कियों को हिम्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि...'
मध्य प्रदेश
वाह रे एमपी के अफसर...! जिस महिला को कागजों में बताया मृत; अब जिंदा साबित करने की लगा रही गुहार
वाह रे एमपी के अफसर...! जिस महिला को कागजों में बताया मृत; अब जिंदा साबित करने की लगा रही गुहार
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पासपोर्ट भारत की नागरिकता का वैध प्रमाण है या नहीं? विवाद के बीच चुनाव आयोग ने क्या कहा?
पासपोर्ट भारत की नागरिकता का वैध प्रमाण है या नहीं? विवाद के बीच चुनाव आयोग ने क्या कहा?
बिहार
भरत तिवारी केस: न्यायिक जांच शुरू होते ही पुलिस का यू-टर्न! FIR से पिता और भाई का नाम हटाया
भरत तिवारी केस: न्यायिक जांच शुरू होते ही पुलिस का यू-टर्न! FIR से पिता और भाई का नाम हटाया
स्पोर्ट्स
IND VS BAN: शेफाली ने 29 गेंद में ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को हराया, क्या सेमीफाइनल की राह हुई आसान?
IND VS BAN: शेफाली ने 29 गेंद में ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को हराया, क्या सेमीफाइनल की राह हुई आसान?
ओटीटी
OTT Releases: एक्शन से एडवेंचर तक, भूलकर भी मिस ना करें नेटफ्लिक्स की ये 6 धांसू फिल्में, एक ने तो की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई
एक्शन से एडवेंचर तक, भूलकर भी मिस ना करें नेटफ्लिक्स की ये 6 धांसू फिल्में, एक ने तो की थी रिकॉर्ड तोड़ कमाई
इंडिया
पासपोर्ट मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, उठाए सवाल? पूछा-किस दस्तावेज पर करें यकीन
पासपोर्ट मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, उठाए सवाल? पूछा-किस दस्तावेज पर करें यकीन
विश्व
अलर्ट: भारत के 'चिकन नेक' तक पहुंचा चीन! नई दिल्ली से बौखलाए ढाका के साथ ड्रैगन ने की बड़ी डील
अलर्ट: भारत के 'चिकन नेक' तक पहुंचा चीन! नई दिल्ली से बौखलाए ढाका के साथ ड्रैगन ने की बड़ी डील
इंडिया
‘अमेरिका के साथ कोई समझौता तब तक नहीं होगा, जब तक...’, US-भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान
‘अमेरिका संग समझौता तब तक नहीं होगा, जब तक...’, US-भारत ट्रेड डील पर पीयूष गोयल का बड़ा बयान
बिजनेस
गूगल से लेकर अमेजन तक, जानिए क्यों भारत में चेक बुक लेकर कतार में खड़े हैं दुनिया के दिग्गज
गूगल से लेकर अमेजन तक, जानिए क्यों भारत में चेक बुक लेकर कतार में खड़े हैं दुनिया के दिग्गज
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget