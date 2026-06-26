प्यार में सुसाइड या साजिश? अशोकनगर डबल डेथ केस की जांच करेगी SIT, सबूतों से उलझी जांच

मध्य प्रदेश के अशोकनगर में युवक और युवती के खून से लथपथ शव कार के अंदर मिलने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई है. मामला जितना दर्दनाक है, उतना ही रहस्यमय भी बनता जा रहा है. घटनास्थल से पुलिस को पिस्टल, कुल्हाड़ी, सल्फास का पैकेट, सुसाइड नोट और कई अहम सामान मिले हैं. फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक, अशोकनगर की रहने वाली 24 वर्षीय मुस्कान जैन 24 जून की रात करीब 8:15 बजे अपने दोस्त 26 वर्षीय ऋतिक सोनी के साथ उसकी आई-20 कार में इस्माइला की तरफ गई थी. इसके बाद दोनों घर नहीं लौटे.

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अगले दिन टोल प्लाजा से पहले सड़क किनारे खड़ी कार के अंदर दोनों के शव खून से लथपथ हालत में मिले. सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.

मौके से मिले कई अहम सबूत

जांच के दौरान पुलिस ने कार से एक पिस्टल, एक कुल्हाड़ी, सल्फास का पैकेट, एक सुसाइड नोट, तीन मोबाइल फोन और एक लाइटर बरामद किया. शुरुआती जांच में पता चला है कि मुस्कान और ऋतिक पिछले तीन से चार साल से एक-दूसरे के संपर्क में थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे.

वहीं, घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में ऋतिक सोनी द्वारा आत्महत्या करने का जिक्र भी मिला है. हालांकि पुलिस अभी इस नोट के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती.

घटना की गंभीरता और कई अनसुलझे सवालों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने एसआईटी का गठन कर दिया है. इस टीम का नेतृत्व एसडीओपी विवेक शर्मा कर रहे हैं.

टीम में कोतवाली थाना प्रभारी, देहात थाना प्रभारी, साइबर सेल और महिला सेल के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है. एसआईटी को सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं.

सीसीटीवी और मोबाइल डेटा की हो रही जांच

पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके अलावा दोनों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, डिजिटल साक्ष्य और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी.

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फिलहाल यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है. क्या यह प्रेम प्रसंग का दुखद अंत है? क्या दोनों ने आत्महत्या की, या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? कार के अंदर मिले हथियार, सल्फास और सुसाइड नोट ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है. इन सभी सवालों के जवाब अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएंगे.