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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशवोट चोरी और चंदा चोरी के बाद अब 'अंगूठा' चोरी के आरोप, कांग्रेस का दावा- मृतकों के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा

वोट चोरी और चंदा चोरी के बाद अब 'अंगूठा' चोरी के आरोप, कांग्रेस का दावा- मृतकों के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा

MP Politics: सिंगरौली में कांग्रेस ने मृतकों और जीवित लोगों के नाम पर फर्जी अंगूठे लगाकर आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण का आरोप लगाया है. पार्टी SC जाने और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 09 Jul 2026 02:24 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से कथित जमीन अधिग्रहण को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए नया राजनीतिक मुद्दा 'अंगूठा चोरी' उठाया है. कांग्रेस का दावा है कि कोल माइन परियोजना के लिए तीन गांवों की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में फर्जी ग्राम सभाएं आयोजित कर मृत लोगों के नाम पर अंगूठे के निशान व हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार किए गए. पार्टी ने इसे आदिवासियों के अधिकारों पर सुनियोजित हमला बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.

कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सिंगरौली के धिरौली क्षेत्र में ग्राम सभाओं के रिकॉर्ड में ऐसे लोगों के नाम पर अंगूठे लगाए गए, जिनकी कई वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी. उनका दावा है कि ब्रजभान सिंह का निधन वर्ष 2014 में हो गया था, लेकिन वर्ष 2021 के दस्तावेजों में उनके नाम पर अंगूठे का निशान दर्ज मिला. इसी तरह अन्य मृत व्यक्तियों के नाम पर भी कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे लगाए गए.

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जीवित और शिक्षित लोगों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केवल मृतकों ही नहीं, बल्कि समरा सिंह और सोमती सिंह जैसे जीवित एवं शिक्षित लोगों के नाम पर भी फर्जी अंगूठे लगाए गए. पार्टी का कहना है कि यह पूरा मामला दर्शाता है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में नियमों का गंभीर उल्लंघन किया गया और आदिवासी समुदाय की सहमति दिखाने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर की गई.

वनाधिकार कानून और पेसा के उल्लंघन का आरोप

विक्रांत भूरिया ने कहा कि पूरे प्रकरण में वनाधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होने के बावजूद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन अधिग्रहण किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अब तक छह ऐसे मामलों की पहचान हो चुकी है और यह किसी बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है.

कांग्रेस ने घोषणा की है कि वह इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ-साथ मध्य प्रदेश में व्यापक जनआंदोलन भी चलाया जाएगा. कांग्रेस ने कहा कि आदिवासियों की जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर अदालत तक हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी.

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 09 Jul 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Singrauli News MP News
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