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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशDatia Bypoll: पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खरीदा फॉर्म, BJP के प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार

Datia Bypoll: पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खरीदा फॉर्म, BJP के प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार

Datia Bypoll News: दतिया उपचुनाव में सियासी हलचल तेज है. पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन पत्र खरीद लिया है, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है.

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 08 Jul 2026 10:41 PM (IST)
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मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बुधवार (08 जुलाई) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र खरीद लिया है. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी तक दतिया सीट के लिए किसी भी प्रत्याशी के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

दूसरी ओर, कांग्रेस खेमे में भी सुगबुगाहट तेज है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यदि पार्टी चाहे तो उनके परिवार के बजाय किसी अन्य नेता को उम्मीदवार बना सकती है. भारती ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस जिसे भी टिकट देकर मैदान में उतारेगी, वे पूरी ताकत से उस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे.

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3 दिन में बिके 9 फॉर्म, जानिए किसने-कब लिया पर्चा

बुधवार (08 जुलाई) को डॉ. नरोत्तम मिश्रा के अलावा बालकिशन विश्वकर्मा (छतरपुर), वेदराम कुर्मी (दमोह) और हंसमुखी लोधी ने भी नामांकन पत्र खरीदे. चुनाव आयोग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक कुल 9 लोग फॉर्म ले चुके हैं:

  • सोमवार (पहला दिन): आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव और केशव यादव.
  • मंगलवार (दूसरा दिन): कांग्रेस नेता अवधेश नायक के साथ हरदास और रामसिंह.
  • बुधवार (तीसरा दिन): डॉ. नरोत्तम मिश्रा, बालकिशन विश्वकर्मा, वेदराम कुर्मी और हंसमुखी लोधी.

दाखिल करने का अब भी इंतजार

नामांकन फॉर्म खरीदने वालों की संख्या भले ही 9 तक पहुंच गई हो, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन पत्र आधिकारिक रूप से जमा नहीं किया है. सभी को दोनों प्रमुख पार्टियों (बीजेपी और कांग्रेस) की आधिकारिक सूची का इंतज़ार है.

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About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 08 Jul 2026 10:39 PM (IST)
Tags :
Narottam Mishra MP News Datiya News
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