Datia Bypoll: पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खरीदा फॉर्म, BJP के प्रत्याशी पर सस्पेंस बरकरार

मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. बुधवार (08 जुलाई) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपना नामांकन पत्र खरीद लिया है. हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि पार्टी हाईकमान की तरफ से अभी तक दतिया सीट के लिए किसी भी प्रत्याशी के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

दूसरी ओर, कांग्रेस खेमे में भी सुगबुगाहट तेज है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि यदि पार्टी चाहे तो उनके परिवार के बजाय किसी अन्य नेता को उम्मीदवार बना सकती है. भारती ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस जिसे भी टिकट देकर मैदान में उतारेगी, वे पूरी ताकत से उस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे.

राम मंदिर के बाद अब एमपी में मां बगलामुखी में चढ़ावे को लेकर विवाद, कलेक्टर ने बनाई जांच कमेटी

3 दिन में बिके 9 फॉर्म, जानिए किसने-कब लिया पर्चा

बुधवार (08 जुलाई) को डॉ. नरोत्तम मिश्रा के अलावा बालकिशन विश्वकर्मा (छतरपुर), वेदराम कुर्मी (दमोह) और हंसमुखी लोधी ने भी नामांकन पत्र खरीदे. चुनाव आयोग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक कुल 9 लोग फॉर्म ले चुके हैं:

सोमवार (पहला दिन): आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव और केशव यादव.

मंगलवार (दूसरा दिन): कांग्रेस नेता अवधेश नायक के साथ हरदास और रामसिंह.

बुधवार (तीसरा दिन): डॉ. नरोत्तम मिश्रा, बालकिशन विश्वकर्मा, वेदराम कुर्मी और हंसमुखी लोधी.

दाखिल करने का अब भी इंतजार

नामांकन फॉर्म खरीदने वालों की संख्या भले ही 9 तक पहुंच गई हो, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना नामांकन पत्र आधिकारिक रूप से जमा नहीं किया है. सभी को दोनों प्रमुख पार्टियों (बीजेपी और कांग्रेस) की आधिकारिक सूची का इंतज़ार है.

इंदौर-महू डेमू ट्रेन के लोको पायलट पर बड़ा आरोप, समोसे खाने रोज 10 मिनट रोकी जाती है गाड़ी