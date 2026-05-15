भोजशाला: कमाल मौला मस्जिद नमाज कमेटी के अध्यक्ष बोले, 'मुस्लिम समाज पूरे दमदार तरीके से...'

इंदौर हाई कोर्ट ने धार स्थित भोजशाला मंदिर और कमाल मौला मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने शुक्रवार (15 मई) को विवादित स्थल को मंदिर मानते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है. अब इस पर कमाल मौला मस्जिद नमाज इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष जुल्फिकार पठान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस फैसले पर नाखुशी जताई है. साथ ही कहा है हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे.

अध्यक्ष जुल्फिकार पठान ने कहा, ''हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से पढ़ा नहीं है. इसमें जो त्रुटियां हैं, उसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान है. बाकी जो फैसला आया है, हम उससे नाखुश हैं. हमारे वकील अभी समीक्षा कर रहे हैं. ASI की तरफ से भी बहुत सारी त्रुटियां हैं.''

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'मुस्लिम समाज दमदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा'

जब उनसे पूछा गया समाज को लेकर आप क्या संदेश देंगे. इस पर जुल्फिकार पठान ने कहा, ''समाज से हम यही कहेंगे कि अल्लाह बहुत बड़ा है, आप सुकून और इतमिनान रखिए. प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें. अभी आगे का अपना रास्ता खुला हुआ है. मुस्लिम समाज पूरे दमदार तरीके से कानूनी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा.''

हमारे अधिकारों का कहीं न कहीं हनन हुआ- जुल्फिकार पठान

जुल्फिकार पठान से जब पूछा गया कि हिंदू पक्षकारों ने जश्न मनाया. इस पर उन्होंने कहा, ''उनके लिए जश्न की बात होगी, हमारे लिए नहीं. हम पिछले 800 साल से वहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं. हमारे अधिकारों का कहीं न कहीं हनन हुआ है. मुस्लिम समाज जहां 800 साल से नमाज पढ़ रहा है, वहां से आज भी हम नमाज पढ़कर निकले हैं, उसके बाद हाई कोर्ट का आदेश आया और इस जगह को पूजा स्थल बताया गया है. हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन इस आदेश को नहीं मानते हैं.''

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