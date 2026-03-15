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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेश'PM के लिए हल्की भाषा बर्दाश्त नहीं, पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठें राहुल गांधी'- कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन

'PM के लिए हल्की भाषा बर्दाश्त नहीं, पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठें राहुल गांधी'- कांग्रेस पर बरसे सीएम मोहन

सीएम मोहन ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कांग्रेस पर षडयंत्र करने का आरोप लगाया और विपक्ष से एकजुट होकर डर का माहौल खत्म करने की मांग की.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 15 Mar 2026 08:09 PM (IST)
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CM Mohan on Rahul Gandhi: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कठोर शब्दों में निंदा की है. उन्होंने कहा है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध के हालातों के बीच राहुल गांधी को सच्चाई समझनी चाहिए. राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए. जनता सब समझ रही है. इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस सत्ता से लगातार दूर बनी हुई है. 

पीएम के लिए राहुल की भाषा की निंदा करता हूं- सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध से वैश्विक हालात गंभीर बने हुए हैं. हमारे एशिया के नजदीक घट रही घटनाओं के बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पद पर आसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी जिस प्रकार से हल्की भाषा बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं. जब पूरा विश्व इन हालातों से जूझ रहा है, उसके बीच भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैस सिलेंडर और तेल का बेहतर प्रबंधन कर रही है. भारत सरकार युद्ध की चुनौती के बीच तेल के जहाज निकालकर लाई है और सुव्यवस्था स्थापित की है. 

पक्ष-विपक्ष की भावना से ऊपर उठना चाहिए- सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से षडयंत्र कर रहे हैं, उसे जनता जानती है. इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर हैं. मैं इनकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को वर्तमान की सच्चाई समझ में आएगी. इस माहौल में कांग्रेस को पक्ष-विपक्ष की भावना से ऊपर उठकर जनता को एकजुट करना चाहिए और उसके अंदर से डर की भावना को समाप्त करना चाहिए. कांग्रेस राज्य के साथ-साथ देश में गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है. मैं पुनः राहुल गाँधी के बयानों की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं.

Published at : 15 Mar 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh Congress Narendra Modi Rahul Gandhi Mohan Yadav BJP MP MP News
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